В Болгарии начались парламентские выборы

Румен Радев на избирательном участке. Фото: Reuters

В Болгарии в воскресенье, 19 апреля, стартовали парламентские выборы, которые могут изменить политический баланс в стране. Соцопросы свидетельствуют о высоком уровне поддержки одной из ведущих коалиций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление болгарской Центральной избирательной комиссии.

Выборы в Болгарии

Утром 19 апреля в Болгарии началось голосование на парламентских выборах. Участки открылись в 7:00 по местному времени и будут работать до 20:00.

По данным ЦИК, в этом году на выборах зарегистрировано большее количество наблюдателей, что должно обеспечить "прозрачность и публичность" процесса. В целом право голоса имеют около 6,5 миллиона граждан.

Голосование происходит как с помощью автоматизированных систем, так и традиционно — бумажными бюллетенями. В частности, электронные системы используют на 9354 участках, тогда как еще на 2641 — только бумажное голосование.

Согласно опросам, проведенным в частности компанией Alpha Research, наибольшую поддержку избирателей имеет коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с Руменом Радевом. Ее рейтинг составляет около 35% среди более 20 политических сил, участвующих в выборах.

Ожидаемая явка может достичь примерно 60%, что почти вдвое превышает показатель предыдущих выборов в июне 2024 года, когда проголосовали лишь 34% избирателей.

В случае подтверждения таких результатов коалиция может получить до 90 из 240 мест в парламенте. В то же время этого недостаточно для формирования единоличного большинства. Сейчас ключевые позиции в парламенте занимают коалиции ГЕРБ — СДС и ПП — ДБ.

Первые результаты экзит-полов ожидаются после закрытия участков, а предварительные официальные итоги могут быть обнародованы позже в воскресенье или уже 20 апреля.

Как писали Новини.LIVE, ранее Украина и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое будет действовать минимум десять лет. Документ закрепили подписями Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Андрей Гюров.

Кроме того, президент Украины предложил Болгарии сотрудничество в сфере атомной энергетики.