У Болгарії розпочалися парламентські вибори

Румен Радев на виборчій дільниці. Фото: Reuters

У Болгарії в неділю, 19 квітня, стартували парламентські вибори, які можуть змінити політичний баланс у країні. Соцопитування свідчать про високий рівень підтримки однієї з провідних коаліцій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву болгарської Центральної виборчої комісії.

Вибори у Болгарії

Вранці 19 квітня в Болгарії розпочалося голосування на парламентських виборах. Дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть до 20:00.

За даними ЦВК, цьогоріч на виборах зареєстровано більшу кількість спостерігачів, що має забезпечити "прозорість та публічність" процесу. Загалом право голосу мають близько 6,5 мільйона громадян.

Голосування відбувається як за допомогою автоматизованих систем, так і традиційно — паперовими бюлетенями. Зокрема, електронні системи використовують на 9354 дільницях, тоді як ще на 2641 — лише паперове голосування.

Читайте також:

Згідно з опитуваннями, проведеними зокрема компанією Alpha Research, найбільшу підтримку виборців має коаліція "Прогресивна Болгарія" на чолі з Руменом Радевом. Її рейтинг становить близько 35% серед понад 20 політичних сил, які беруть участь у виборах.

Очікувана явка може сягнути приблизно 60%, що майже вдвічі перевищує показник попередніх виборів у червні 2024 року, коли проголосували лише 34% виборців.

У разі підтвердження таких результатів коаліція може отримати до 90 із 240 місць у парламенті. Водночас цього недостатньо для формування одноосібної більшості. Наразі ключові позиції у парламенті займають коаліції ГЕРБ — СДС та ПП — ДБ.

Перші результати екзит-полів очікуються після закриття дільниць, а попередні офіційні підсумки можуть бути оприлюднені пізніше в неділю або вже 20 квітня.

Як писали Новини.LIVE, раніше Україна та Болгарія підписали угоду про безпекову співпрацю, яка діятиме щонайменше десять років. Документ закріпили підписами Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Андрей Гюров.

Крім того, президент України запропонував Болгарії співпрацю в сфері атомної енергетики.