На виборах у Болгарії лідирує партія проросійського експрезидента

На виборах у Болгарії лідирує партія проросійського експрезидента

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 01:10
На виборах у Болгарії лідирує партія проросійського експрезидента
Експрезидент Болгарії Румен Радев спілкується із журналістами. Фото: AP/Valentina Petrova

У Болгарії відбулися дострокові парламентські вибори. Станом на ніч понеділка, 20 квітня, триває підрахунок голосів. У лідерах наразі партія "Прогресивна Болгарія" проросійського експрезидента Румена Радева, яка набирає понад 44% голосів.

Про це йдеться в результатах екзит-полу виборів у Болгарії, який провів суспільний мовний B.TV, передає Новини.LIVE.

Підрахунок голосів на виборах у Болгарії 

На другому місці коаліція партій "Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія", яка набирає 12,80%, на третьому "ГЕРБ" із результатом 12,40%, а на четвертому — "Болградська соціалістична партія — Об'єднані ліві", за яку проголосували понад 6% виборців.

Фальсифікація на парламентських виборах у Болгарії

Як повідомляє інформаційне агентство Болгарії БТА, правоохоронці розпочали 26 розслідувань, які пов'язані з випадками фальсифікацій. У селі Септемврійці Монтанської області чоловік проголосував десять разів — упродовж доби його затримали. У селі Велівденче Кирджалійської області донька мера та її подруга проголосували від імені інших людей — протягом 24 годин порушниць затримали. За фактом порушень МВС розпочало досудове розслідування

Загалом від початку дня виборів до 14:00 зафіксували 181 повідомлення про фальсифікацію під час голосування. Правоохоронці розпочали 13 досудових проваджень, затримали трьох людей, виявили 40 тисяч євро для підкупу голосів.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву болгарської Центральної виборчої комісії повідомляв, що в Болгарії 19 квітня стартували парламентські вибори. Дільниці працювали від 07:00 до 20:00. Згідно з опитуваннями, найбільшу підтримку мала коаліція "Прогресивна Болгарія".

Також Новини.LIVE з посиланням на сайт Національного виборчого бюро Угорщини писав, що в Угорщині 12 квітня відбулися парламентські вибори. Перемогу здобула опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра. За неї проголосували понад 53% виборців.

вибори Болгарія парламент
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
