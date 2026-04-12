Розстріл чотирьох полонених: прокуратура почала розслідування

Розстріл українських полонених.

У Харківській області російські військові розстріляли чотирьох українських військовополонених. Офіс Генпрокурора почав розслідування стосовно цього злочину.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Розслідування вбивства українських полонених

Як з'ясували під час слідства, вбивство українських військових сталося поблизу населеного пункту Ветеринарне Харківської області. Росіяни вбили чотирьох полонених, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Повідомлення Офісу Генпрокурора.

Як встановила прокуратура, окупанти зайшли на позиції українців та взяли у полон чотирьох захисників. Військові служили в одній з окремих механізованих бригад ЗСУ. Після цього окупанти умисно розстріляли їх з автоматичної зброї.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель", — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як повідомляли Новини.LIVE, інформація про вбивство українських полонених з'явилася 12 квітня. У Deep State повідомили, що росіяни вкотре скоїли воєнний злочин. Окупанти обстріляли чотирьох українських військовополонених біля Ветеринарного Харківської області.

Також ми писали про те, що 11 квітня о 16:00 розпочалося так зване "великоднє перемир'я". Однак станом на вечір цього ж дня окупанти порушили режим припинення вогню. Після 16 години зафіксували понад 400 ударів.