Росіяни розстріляли військовополонених: загинули чотири українці

Розстріл українських військовополонених. Фото: кадр із відео

Росіяни вкотре скоїли воєнний злочин. Біля Ветеринарного Харківської області вони розстріляли чотирьох українських військовополонених. Жертвами окупантів стали бійці однієї з механізованих бригад ЗСУ.

Про це з посиланням на Deep State передає Новини.LIVE.

Розстріл українських полонених

Окупанти зайшли на позиції. Узяли в полон чотирьох захисників України та розстріляли їх.

"Вчергове ворог порушив звичаї та правила ведення війни", — зазначили у Deep State.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка повідомляв, що в Києві винесли вирок російському військовослужбовцю. У січні минулого року фігурант розстріляв двох українських військових у Курській області. Його засудили до довічного ув'язнення.

Також Новини.LIVE писав про Олександра Мацієвського. Чоловік загинув під Соледаром 30 грудня 2022 року. Останніми його словами були "Слава Україні!"