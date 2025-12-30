Олександр Мацієвський — що відомо про розстріляного Героя України

Олександр Мацієвський. Фото: Армія.Inform

Олександр Мацієвський став одним із найвідоміших символів стійкості та незламності українського народу під час повномасштабної війни. Три роки тому, 30 грудня 2022 року його ім'я набуло світової відомості після оприлюднення відео, на якому українського військовополоненого розстрілюють російські військові. Перед смертю беззбройний чоловік спокійно докурює цигарку та вимовляє слова "Слава Україні". Пізніше офіційно підтвердили, що на відео — український захисник Олександр Мацієвський.

Що відомо про Олександра Мацієвського

Олександр Мацієвський народився у Кишиневі, де провів дитинство і юність. Навчався у школі, після чого здобув фах електромонтажника в технікумі. Через проблеми зі здоров'ям строкову військову службу не проходив.

У молоді роки працював за спеціальністю та на різних роботах, зокрема брав участь у ліквідації наслідків масштабної повені в Якутії, де познайомився з майбутньою дружиною. У подружжя народився син Михайло.

Олександр Мацієвський на Чернігівщині. Фото: соцмережі

У 2008 році родина переїхала до Ніжина Чернігівської області. Мацієвський працював, певний час — у Києві. Після розлучення підтримував зв'язок із сином і родиною, активно брав участь у вихованні дитини.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року добровільно став до лав територіальної оборони. Спочатку допомагав зведенню укріплень, ніс службу на блокпостах, забезпечував підрозділ речами та продуктами. 11 березня 2022 року був зарахований до 119-ї окремої бригади територіальної оборони, згодом пройшов навчання і став снайпером 163-го батальйону.

Пам'ятник Олександру Мацієвському у Києві. Фото: Армія.Inform

Разом із підрозділом обороняв підступи до Ніжина, брав участь у боях у Чернігівській області, зокрема в районі Ягідного, а згодом був направлений на Донеччину. Загинув 30 грудня 2022 року під Соледаром, поблизу Красної Гори, під час жорсткого бою. Тривалий час вважався зниклим безвісти.

Олександр Мацієвський за мить до розстрілу. Фото: кадр з відео

Після встановлення особи загиблого військовополоненого на відео Олександру Мацієвському посмертно присвоїли звання Героя України. Його поховали 14 лютого 2023 року в Ніжині. На честь Мацієвського в Україні та за кордоном з'явилися вулиці, пам’ятники й мурали. Його образ став уособленням мужності, гідності та незламного духу українських воїнів.

Тим часом російські війська не припиняють воєнні злочини. Нещодавно стало відомо про розстріл українських військових під Покровськом.