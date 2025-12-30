Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Символ незламності українців — хто такий Олександр Мацієвський

Символ незламності українців — хто такий Олександр Мацієвський

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 08:59
Олександр Мацієвський — що відомо про розстріляного Героя України
Олександр Мацієвський. Фото: Армія.Inform

Олександр Мацієвський став одним із найвідоміших символів стійкості та незламності українського народу під час повномасштабної війни. Три роки тому, 30 грудня 2022 року його ім'я набуло світової відомості після оприлюднення відео, на якому українського військовополоненого розстрілюють російські військові. Перед смертю беззбройний чоловік спокійно докурює цигарку та вимовляє слова "Слава Україні". Пізніше офіційно підтвердили, що на відео — український захисник Олександр Мацієвський.

Новини.LIVE розповість усе про Олександра Мацієвського, якого вбили російські війська у полоні.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про Олександра Мацієвського

Олександр Мацієвський народився у Кишиневі, де провів дитинство і юність. Навчався у школі, після чого здобув фах електромонтажника в технікумі. Через проблеми зі здоров'ям строкову військову службу не проходив.

У молоді роки працював за спеціальністю та на різних роботах, зокрема брав участь у ліквідації наслідків масштабної повені в Якутії, де познайомився з майбутньою дружиною. У подружжя народився син Михайло.

Олександр Мацієвський
Олександр Мацієвський на Чернігівщині. Фото: соцмережі

У 2008 році родина переїхала до Ніжина Чернігівської області. Мацієвський працював, певний час — у Києві. Після розлучення підтримував зв'язок із сином і родиною, активно брав участь у вихованні дитини.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року добровільно став до лав територіальної оборони. Спочатку допомагав зведенню укріплень, ніс службу на блокпостах, забезпечував підрозділ речами та продуктами. 11 березня 2022 року був зарахований до 119-ї окремої бригади територіальної оборони, згодом пройшов навчання і став снайпером 163-го батальйону.

Мацієвський пам'ятник
Пам'ятник Олександру Мацієвському у Києві. Фото: Армія.Inform

Разом із підрозділом обороняв підступи до Ніжина, брав участь у боях у Чернігівській області, зокрема в районі Ягідного, а згодом був направлений на Донеччину. Загинув 30 грудня 2022 року під Соледаром, поблизу Красної Гори, під час жорсткого бою. Тривалий час вважався зниклим безвісти.

Олександр Мацієвський
Олександр Мацієвський за мить до розстрілу. Фото: кадр з відео

Після встановлення особи загиблого військовополоненого на відео Олександру Мацієвському посмертно присвоїли звання Героя України. Його поховали 14 лютого 2023 року в Ніжині. На честь Мацієвського в Україні та за кордоном з'явилися вулиці, пам’ятники й мурали. Його образ став уособленням мужності, гідності та незламного духу українських воїнів.

Тим часом російські війська не припиняють воєнні злочини. Нещодавно стало відомо про розстріл українських військових під Покровськом.

російські війська вбивство полонені війна в Україні українські військові розстріл
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації