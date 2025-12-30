Александр Мациевский — что известно о расстрелянном Герое Украины

Александр Мациевский. Фото: Армія.Inform

Александр Мациевский стал одним из самых известных символов стойкости и несокрушимости украинского народа во время полномасштабной войны. Три года назад, 30 декабря 2022 года его имя приобрело мировую известность после обнародования видео, на котором украинского военнопленного расстреливают российские военные. Перед смертью безоружный мужчина спокойно докуривает сигарету и произносит слова "Слава Украине". Позже официально подтвердили, что на видео - украинский защитник Александр Мациевский.

Что известно об Александре Мациевском

Александр Мациевский родился в Кишиневе, где провел детство и юность. Учился в школе, после чего получил специальность электромонтажника в техникуме. Из-за проблем со здоровьем срочную военную службу не проходил.

В молодые годы работал по специальности и на различных работах, в частности участвовал в ликвидации последствий масштабного наводнения в Якутии, где познакомился с будущей женой. У супругов родился сын Михаил.

Александр Мациевский на Черниговщине. Фото: соцсети

В 2008 году семья переехала в Нежин Черниговской области. Мациевский работал, некоторое время - в Киеве. После развода поддерживал связь с сыном и семьей, активно участвовал в воспитании ребенка.

После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года добровольно стал в ряды территориальной обороны. Сначала помогал возведению укреплений, нес службу на блокпостах, обеспечивал подразделение вещами и продуктами. 11 марта 2022 года был зачислен в 119-ю отдельную бригаду территориальной обороны, впоследствии прошел обучение и стал снайпером 163-го батальона.

Памятник Александру Мациевскому в Киеве. Фото: Армия.Inform

Вместе с подразделением оборонял подступы к Нежину, участвовал в боях в Черниговской области, в частности в районе Ягодного, а затем был направлен в Донецкую область. Погиб 30 декабря 2022 года под Соледаром, вблизи Красной Горы, во время жесткого боя. Долгое время считался пропавшим без вести.

Александр Мациевский за мгновение до расстрела. Фото: кадр из видео

После установления личности погибшего военнопленного на видео Александру Мациевскому посмертно присвоили звание Героя Украины. Его похоронили 14 февраля 2023 года в Нежине. В честь Мациевского в Украине и за рубежом появились улицы, памятники и муралы. Его образ стал олицетворением мужества, достоинства и несокрушимого духа украинских воинов.

