Україна
Главная Новости дня Россияне расстреляли военнопленных: погибли четыре украинца

Россияне расстреляли военнопленных: погибли четыре украинца

Дата публикации 12 апреля 2026 00:35
Россияне расстреляли военнопленных: погибли четыре украинца
Расстрел украинских военнопленных. Фото: кадр из видео

Россияне в очередной раз совершили военное преступление. Возле Ветеринарного Харьковской области они расстреляли четырех украинских военнопленных. Жертвами оккупантов стали бойцы одной из механизированных бригад ВСУ.

Об этом со ссылкой на Deep State передает Новини.LIVE.

Расстрел украинских пленных

Оккупанты зашли на позиции. Взяли в плен четырех защитников Украины и расстреляли их.

"В очередной раз враг нарушил обычаи и правила ведения войны", — отметили в Deep State.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко сообщал, что в Киеве вынесли приговор российскому военнослужащему. В январе прошлого года фигурант расстрелял двух украинских военных в Курской области. Его приговорили к пожизненному заключению.

Также Новини.LIVE писал об Александре Мациевском. Мужчина погиб под Соледаром 30 декабря 2022 года. Последними его словами были "Слава Украине!"

армия война в Украине расстрел
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
