Расстрел четырех пленных: прокуратура начала расследование

Расстрел украинских пленных. Фото: Офис Генпрокурора

В Харьковской области российские военные расстреляли четырех украинских военнопленных. Офис Генпрокурора начал расследование в отношении этого преступления.

Расследование убийства украинских пленных

Как выяснили в ходе следствия, убийство украинских военных произошло вблизи населенного пункта Ветеринарное Харьковской области. Россияне убили четырех пленных, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.

Как установила прокуратура, оккупанты зашли на позиции украинцев и взяли в плен четырех защитников. Военные служили в одной из отдельных механизированных бригад ВСУ. После этого оккупанты умышленно расстреляли их из автоматического оружия.

"Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, информация об убийстве украинских пленных появилась 12 апреля. В Deep State сообщили, что россияне в очередной раз совершили военное преступление. Оккупанты обстреляли четырех украинских военнопленных возле Ветеринарного Харьковской области.

Также мы писали о том, что 11 апреля в 16:00 началось так называемое "пасхальное перемирие". Однако по состоянию на вечер этого же дня оккупанты нарушили режим прекращения огня. После 16 часов зафиксировали более 400 ударов.