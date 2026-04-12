Видео

Главная Новости дня Расстрел четырех пленных: прокуратура начала расследование

Расстрел четырех пленных: прокуратура начала расследование

Дата публикации 12 апреля 2026 14:18
Расстрел четырех пленных: прокуратура начала расследование
Расстрел украинских пленных. Фото: Офис Генпрокурора

В Харьковской области российские военные расстреляли четырех украинских военнопленных. Офис Генпрокурора начал расследование в отношении этого преступления.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Расследование убийства украинских пленных

Как выяснили в ходе следствия, убийство украинских военных произошло вблизи населенного пункта Ветеринарное Харьковской области. Россияне убили четырех пленных, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.

Прокуратура почала розслідування вбивства українських полонених
Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Как установила прокуратура, оккупанты зашли на позиции украинцев и взяли в плен четырех защитников. Военные служили в одной из отдельных механизированных бригад ВСУ. После этого оккупанты умышленно расстреляли их из автоматического оружия.

"Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — жестокое обращение с военнопленными, повлекшее их гибель", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как сообщали Новини.LIVE, информация об убийстве украинских пленных появилась 12 апреля. В Deep State сообщили, что россияне в очередной раз совершили военное преступление. Оккупанты обстреляли четырех украинских военнопленных возле Ветеринарного Харьковской области.

Также мы писали о том, что 11 апреля в 16:00 началось так называемое "пасхальное перемирие". Однако по состоянию на вечер этого же дня оккупанты нарушили режим прекращения огня. После 16 часов зафиксировали более 400 ударов.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
