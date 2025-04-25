МАГАТЭ зафиксировало перепады мощностей на АЭС в Украине

На всех АЭС в Украине произошли колебания мощностей, — МАГАТЭ
На всех трех атомных украинских электростанциях МАГАТЭ на подконтрольной территории зафиксировали колебания мощностей. Это связано с российскими обстрелами.
Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.
Колебания мощностей на АЭС
На Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС зафиксировали перепады мощностей на некоторых энергоблоках.
Так, на Хмельницкой АЭС один реактор был в режиме ожидания на техническое обслуживание и перезагрузку, а производство электроэнергии второго блока было сокращено по просьбе оператора сети на 36 часов.
На Ровенской АЭС второй блок перевели в режим ожидания на техническое обслуживание и перезагрузку, производство третьего блока было также сокращено по просьбе оператора сети.
Кроме того, колебания мощности испытала и Южноукраинская АЭС - в 2 километрах от площадки 17 апреля обнаружили семь беспилотников.
А по словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, специалисты агентства на Запорожской АЭС, которая находится в оккупации, 24 апреля были вынуждены остаться дома, поскольку возле главного админздания была громкая стрельба.
Напомним, на днях россияне нанесли удар по энергетическому объекту, который питает весь Херсон.
А в МАГАТЭ ранее оценили, сколько времени надо будет для возобновления работы ЗАЭС.
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