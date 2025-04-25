МАГАТЭ зафиксировало перепады мощностей на АЭС в Украине

Хмельницкая АЭС. Фото: Нетешинский городской совет

На всех трех атомных украинских электростанциях МАГАТЭ на подконтрольной территории зафиксировали колебания мощностей. Это связано с российскими обстрелами.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

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Колебания мощностей на АЭС

На Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС зафиксировали перепады мощностей на некоторых энергоблоках.

Так, на Хмельницкой АЭС один реактор был в режиме ожидания на техническое обслуживание и перезагрузку, а производство электроэнергии второго блока было сокращено по просьбе оператора сети на 36 часов.

На Ровенской АЭС второй блок перевели в режим ожидания на техническое обслуживание и перезагрузку, производство третьего блока было также сокращено по просьбе оператора сети.

Кроме того, колебания мощности испытала и Южноукраинская АЭС - в 2 километрах от площадки 17 апреля обнаружили семь беспилотников.

А по словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, специалисты агентства на Запорожской АЭС, которая находится в оккупации, 24 апреля были вынуждены остаться дома, поскольку возле главного админздания была громкая стрельба.

Напомним, на днях россияне нанесли удар по энергетическому объекту, который питает весь Херсон.

А в МАГАТЭ ранее оценили, сколько времени надо будет для возобновления работы ЗАЭС.