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РФ атакувала енергооб'єкт у Херсоні — можливі відключення світла

23 квітня 2025 09:25
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ знищила енергооб'єкт у Херсоні, вводять вимушені відключення світла
Рятувальники ліквідовують пожежу на енергооб'єкті. Ілюстративне фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська знищили енергетичний об'єкт у Херсоні. Внаслідок цього в середу, 23 квітня, в місті можуть застосовувати відключення електроенергії. 

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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"Росіяни знову цинічно порушили домовленості й вже більше як добу масовано бʼють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Прокудін уточнив, що цей об'єкт забезпечує місто світлом. Вранці ворог знищив його, тому в місті можливі відключення світла. Наразі енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію.

Мешканців закликали максимально ощадно користуватись електроенергією.

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Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, вранці ворог атакував Марганець Дніпропетровської області дроном-камікадзе.

Згодом голова ОВА Сергій Лисак уточнив, що під ворожий обстріл потрапив автобус з цивільними. Кількість загиблих зросла до дев'яти, поранено щонайменше 30 людей.

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