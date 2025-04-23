РФ знищила енергооб'єкт у Херсоні, вводять вимушені відключення світла

РФ атакувала енергооб'єкт у Херсоні — можливі відключення світла
Російські війська знищили енергетичний об'єкт у Херсоні. Внаслідок цього в середу, 23 квітня, в місті можуть застосовувати відключення електроенергії.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Обстріли Херсона 23 квітня
"Росіяни знову цинічно порушили домовленості й вже більше як добу масовано бʼють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Прокудін уточнив, що цей об'єкт забезпечує місто світлом. Вранці ворог знищив його, тому в місті можливі відключення світла. Наразі енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію.
Мешканців закликали максимально ощадно користуватись електроенергією.
Нагадаємо, вранці ворог атакував Марганець Дніпропетровської області дроном-камікадзе.
Згодом голова ОВА Сергій Лисак уточнив, що під ворожий обстріл потрапив автобус з цивільними. Кількість загиблих зросла до дев'яти, поранено щонайменше 30 людей.
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