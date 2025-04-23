РФ атакувала дроном Марганець на Дніпропетровщині, загинули люди

Палаючі автівки після атаки. Ілюстративне фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Російські війська вранці у середу, 23 квітня, завдали удару дроном-камікадзе по місту Марганець Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули семеро людей.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака на Марганець 23 квітня

"Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю", — написав Лисак.

Він зазначив, що за попередньою інформацією загинули семеро людей та ще шестеро поранених. Наразі інформація уточнюється.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 19 квітня в небі над Дніпропетровською областю протиповітряна оборона збила шість безпілотників ворога.

А 16 квітня в лікарні помер 23-річний хлопець, який був поранений внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг. Станом на зараз балістична атака ворога забрала життя 20 людей.