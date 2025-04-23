РФ атакувала дроном Марганець на Дніпропетровщині, загинули люди

РФ вдарила дроном по Марганцю на Дніпропетровщині, є загиблі
Російські війська вранці у середу, 23 квітня, завдали удару дроном-камікадзе по місту Марганець Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули семеро людей.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Атака на Марганець 23 квітня
"Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю", — написав Лисак.
Він зазначив, що за попередньою інформацією загинули семеро людей та ще шестеро поранених. Наразі інформація уточнюється.
Нагадаємо, 19 квітня в небі над Дніпропетровською областю протиповітряна оборона збила шість безпілотників ворога.
А 16 квітня в лікарні помер 23-річний хлопець, який був поранений внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг. Станом на зараз балістична атака ворога забрала життя 20 людей.
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