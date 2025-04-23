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РФ вдарила дроном по Марганцю на Дніпропетровщині, є загиблі

23 квітня 2025 08:04
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ атакувала дроном Марганець на Дніпропетровщині, загинули люди
Палаючі автівки після атаки. Ілюстративне фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська вранці у середу, 23 квітня, завдали удару дроном-камікадзе по місту Марганець Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули семеро людей.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю", — написав Лисак.

Він зазначив, що за попередньою інформацією загинули семеро людей та ще шестеро поранених. Наразі інформація уточнюється.

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 19 квітня в небі над Дніпропетровською областю протиповітряна оборона збила шість безпілотників ворога.

А 16 квітня в лікарні помер 23-річний хлопець, який був поранений внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг. Станом на зараз балістична атака ворога забрала життя 20 людей.

Дніпропетровська область обстріли дрони війна в Україні Марганець
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