РФ атаковала дроном Марганец в Днепропетровской области, погибли люди

РФ ударила дроном по Марганцу на Днепропетровщине, есть погибшие
Российские войска утром в среду, 23 апреля, нанесли удар дроном-камикадзе по городу Марганец Днепропетровской области. В результате атаки погибли семь человек.
Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак в Telegram.
Атака на Марганец 23 апреля
"Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу", — написал Лысак.
Он отметил, что по предварительной информации, погибли семь человек и еще шестеро раненых. Сейчас информация уточняется.
Напомним, 19 апреля в небе над Днепропетровской областью противовоздушная оборона сбила шесть беспилотников врага.
А 16 апреля в больнице умер 23-летний парень, который был ранен в результате атаки РФ на Кривой Рог. По состоянию на сейчас баллистическая атака врага унесла жизни 20 человек.
Читайте Новини.LIVE!