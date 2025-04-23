РФ атаковала дроном Марганец в Днепропетровской области, погибли люди

Горящие машины после атаки после атаки. Иллюстративное фото: Днепропетровская областная прокуратура

Российские войска утром в среду, 23 апреля, нанесли удар дроном-камикадзе по городу Марганец Днепропетровской области. В результате атаки погибли семь человек.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Атака на Марганец 23 апреля

"Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу", — написал Лысак.

Он отметил, что по предварительной информации, погибли семь человек и еще шестеро раненых. Сейчас информация уточняется.

Скриншот поста Лысака

Напомним, 19 апреля в небе над Днепропетровской областью противовоздушная оборона сбила шесть беспилотников врага.

А 16 апреля в больнице умер 23-летний парень, который был ранен в результате атаки РФ на Кривой Рог. По состоянию на сейчас баллистическая атака врага унесла жизни 20 человек.