РФ уничтожила энергообъект в Херсоне, вводят вынужденные отключения света

Спасатели ликвидируют пожар на энергообъекте. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска уничтожили энергетический объект в Херсоне. Вследствие этого в среду, 23 апреля, в городе могут применять отключения электроэнергии.

Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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Обстрелы Херсона 23 апреля

"Россияне снова цинично нарушили договоренности и уже более суток массированно бьют по одному из ключевых предприятий нашей энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Прокудин уточнил, что этот объект обеспечивает город светом. Утром враг уничтожил его, поэтому в городе возможны отключения света. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Жителей призвали максимально экономно пользоваться электроэнергией.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, утром враг атаковал Марганец Днепропетровской области дроном-камикадзе.

Позже глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что под вражеский обстрел попал автобус с гражданскими. Количество погибших возросло до девяти, ранены по меньшей мере 30 человек.