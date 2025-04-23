Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow РФ атаковала энергообъект в Херсоне — возможны отключения света arrow

РФ атаковала энергообъект в Херсоне — возможны отключения света

23 апреля 2025 09:25
Евгения Брюховецкая - редактор
РФ уничтожила энергообъект в Херсоне, вводят вынужденные отключения света
Спасатели ликвидируют пожар на энергообъекте. Иллюстративное фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска уничтожили энергетический объект в Херсоне. Вследствие этого в среду, 23 апреля, в городе могут применять отключения электроэнергии.

Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Херсона 23 апреля

"Россияне снова цинично нарушили договоренности и уже более суток массированно бьют по одному из ключевых предприятий нашей энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Прокудин уточнил, что этот объект обеспечивает город светом. Утром враг уничтожил его, поэтому в городе возможны отключения света. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Жителей призвали максимально экономно пользоваться электроэнергией.

null
Скриншот поста Прокудина

Напомним, утром враг атаковал Марганец Днепропетровской области дроном-камикадзе.

Позже глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что под вражеский обстрел попал автобус с гражданскими. Количество погибших возросло до девяти, ранены по меньшей мере 30 человек.

Херсон электроэнергия энергетика отключения света свет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама