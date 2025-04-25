МАГАТЕ зафіксувало перепади потужностей на АЕС в Україні

Хмельницька АЕС. Фото: Нетішинська міська рада

На всіх трьох атомних українських електростанціях МАГАТЕ на підконтрольній території зафіксували коливання потужностей. Це пов'язано з російськими обстрілами.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

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Коливання потужностей на АЕС

На Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС зафіксували перепади потужностей на деяких енергоблоках.

Так, на Хмельницькій АЕС один реактор був в режимі очікування на технічне обслуговування та перезавантаження, а виробництво електроенергії другого блоку було скорочено на прохання оператора мережі на 36 годин.

На Рівненській АЕС другий блок перевели в режим очікування на технічне обслуговування та перезавантаження, виробництво третього блоку було також скорочено на прохання оператора мережі.

Крім того, коливань потужності зазнала й Південноукраїнська АЕС — за 2 кілометри від майданчика 17 квітня виявили сім безпілотників.

А за словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, спеціалісти агенства на Запорізькій АЕС, яка перебуває в окупації, 24 квітня були змушені залишитися вдома, оскільки біля головної адмінбудівлі була гучна стрілянина.

Нагадаємо, днями росіяни завдали удару по енергетичному об'єкту, який живить весь Херсон.

А в МАГАТЕ раніше оцінили, скільки часу треба буде для відновлення роботи ЗАЕС.