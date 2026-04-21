На Волыни женщина продала сына за 25 тысяч: ее взяли под стражу

Разоблачение женщины во время продажи ребенка. Фото: Прокуратура Украины

На Волыни правоохранители разоблачили женщину, которую подозревают в попытке продать собственного 6-летнего сына за 25 тысяч долларов. После завершения сделки ее задержали, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ребенка передали под надзор социальных служб.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора Украины во вторник, 21 апреля.

Задержание женщины, пытавшейся продать своего сына. Фото: Прокуратура Украины

На Волыни женщина пыталась продать 6-летнего сына

По данным следствия, женщина ранее уже имела проблемы с законом и была судима за имущественные преступления. После развода она проживала с младшим ребенком, тогда как двое старших детей остались с отцом. Не желая заниматься воспитанием сына, она решила избавиться от ребенка путем его продажи.

В марте 2026 года подозреваемая нашла "покупателя" и договорилась о передаче мальчика за 25 тысяч долларов. На самом деле мужчина, которому она предлагала ребенка, обратился к правоохранителям и действовал под их контролем.

Передача ребенка состоялась 17 апреля 2026 года в Луцке в рамках спецоперации. Сразу после получения денег женщину задержали.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 149 УК Украины — торговля малолетним ребенком. По ходатайству прокуроров суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители проверяют действия социальных служб, поскольку ребенок находился на соответствующем учете. Сейчас 6-летний мальчик находится в детском учреждении под опекой государства.

Скриншот сообщения Офиса генпрокурора/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Нежине Черниговской области 12-летний мальчик получил ранение ноги в результате выстрела из травматического пистолета. По предварительным данным, оружие накануне нашел его 11-летний товарищ и принес домой. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Новини.LIVE также писали, что на временно оккупированных территориях украинских детей с раннего возраста привлекают к милитаризованным программам и готовят к службе в армии РФ. Также там, по словам правозащитников, продолжаются преследования людей с проукраинской позицией — активистов, учителей, журналистов и культурных деятелей. Кроме этого, детям системно навязывают пропаганду о якобы отсутствии Украины как государства.