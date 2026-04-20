В Нежине ребенок получил ранение из травматического пистолета

В Нежине Черниговской области 12-летний мальчик получил ранение ноги из травматического пистолета. Известно, что накануне оружие нашел его 11-летний товарищ. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговской области в понедельник, 20 апреля, передает Новини.LIVE.

Ранение ребенок в Нежине

"По словам 11-летнего мальчика, три дня назад он нашел предмет, похожий на пистолет, забрал его домой и спрятал. Сегодня к нему в гости пришел 12-летний товарищ, которому он решил показать находку. Во время осмотра детьми пистолета раздался выстрел - 12-летний мальчик получил ранение ноги",- говорится в сообщении.

