Головна Новини дня У Ніжині дитина отримала поранення з травматичного пістолета

У Ніжині дитина отримала поранення з травматичного пістолета

Дата публікації: 20 квітня 2026 20:42
У Ніжині дитина отримала поранення з травматичного пістолета
Автомобіль поліції. Фото ілюстративне: УНІАН

У Ніжині Чернігівської області 12-річний хлопчик отримав поранення ноги з травматичного пістолета. Відомо, що напередодні зброю знайшов його 11-річний товариш. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівської області у понеділок, 20 квітня, передає Новини.LIVE.

Зі слів 11-річного хлопчика, три дні тому він знайшов предмет, який схожий на пістолет. Дитина забрала зброю та заховала. 

"Сьогодні до нього в гості прийшов 12-річний товариш, якому він вирішив показати знахідку. Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл — 12-річний хлопчик отримав поранення ноги", — йдеться у повідомленні.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Пораненого хлопчика доставили до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці виручили зброю та направили на експертизу.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
