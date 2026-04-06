У багатоповерхівці в Житомирі здетонувала бойова граната

Правоохоронці на місці вибуху в Житомирі. Фото: Нацполіція

У багатоквартирному будинку на вулиці Офіцерській в Житомирі вранці 6 квітня пролунав сильний вибух. Попередньо відомо, що здетонувала бойова граната. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в поліції Житомирської області.

Вибух в Житомирі 6 квітня

Правоохоронці розповіли, що отримали повідомлення провибух близько 10:00 6 квітня. За попередньою інформацією, в оселі здетонувала бойова граната. На щастя, ніхто не постраждав.

Детонація гранати в Житомирі. Фото: Нацполіція

"Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції № 1 та вибухотехніки ГУНП в області", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські з'ясовують усі обставини події та походження боєприпасу. Як відомо, в квартирі проживав 43-річний містянин. Де він зараз перебуває поки невідомо.

Читайте також:

Як повідомляє Новини.LIVE, раніше у супермаркеті Чернігова вибухнув невідомий предмет. Внаслідок цього постраждали четверо людей.

Також ми писали, що невідомий кинув гранату в авто поліцейських у Чернівецькій області. Внаслідок цього двоє правоохоронців постраждали.