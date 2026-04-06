Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У багатоповерхівці в Житомирі здетонувала бойова граната

У багатоповерхівці в Житомирі здетонувала бойова граната

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 14:24
Правоохоронці на місці вибуху в Житомирі. Фото: Нацполіція

У багатоквартирному будинку на вулиці Офіцерській в Житомирі вранці 6 квітня пролунав сильний вибух. Попередньо відомо, що здетонувала бойова граната. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в поліції Житомирської області. 

Правоохоронці розповіли, що отримали повідомлення провибух близько 10:00 6 квітня. За попередньою інформацією, в оселі здетонувала бойова граната. На щастя, ніхто не постраждав.

Детонація гранати в Житомирі. Фото: Нацполіція

"Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції № 1 та вибухотехніки ГУНП в області", — йдеться у повідомленні. 

Поліцейські з'ясовують усі обставини події та походження боєприпасу. Як відомо, в квартирі проживав 43-річний містянин. Де він зараз перебуває поки невідомо. 

Як повідомляє Новини.LIVE, раніше у супермаркеті Чернігова вибухнув невідомий предмет. Внаслідок цього постраждали четверо людей.

Також ми писали, що невідомий кинув гранату в авто поліцейських у Чернівецькій області. Внаслідок цього двоє правоохоронців постраждали. 

вибух Житомир граната
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації