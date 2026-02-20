Вибух у Сторожинцях - невідомий кинув гранату в машину поліцейських

Граната в руці у чоловіка. Ілюстративне фото: УНІАН

Пізно ввечері у четвер, 19 лютого, у Сторожинцях Чернівецької області стався вибух. Невідомий кинув в авто поліцейських гранату, внаслідок чого двоє правоохоронців постраждали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

Що сталося

"Сьогодні о 22:50 у місті Сторожинець Чернівецького району невідомий кинув вибуховий пристрій, ймовірно гранату, в бік службового автомобіля поліції", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу, а на місці події працюють слідчо-оперативні групи.

"Дедалі згодом", — резюмували у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

Нагадаємо, кілька днів тому, 16 листопада, правоохоронці у Чернівцях затримали чоловіка, який під час конфлікту на вулиці Героїв Майдану кинув гранату. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей.

Також ми писали, що 18 лютого у Коломиї на Івано-Франківщині стався вибух у приміщенні ТЦК та СП. На місці події працювали слідчі ц вибухотехніки.