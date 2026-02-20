Видео
В Черновицкой области неизвестный бросил гранату в автомобиль полицейских

В Черновицкой области неизвестный бросил гранату в автомобиль полицейских

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 00:48
Неизвестный бросил гранату в машину полицейских в Сторожинцах
Граната в руке у мужчины. Иллюстративное фото: УНИАН

В Сторожинцах Черновицкой области вечером 19 февраля произошел взрыв. Неизвестный бросил гаранту в авто полицейских гранату, двое человек пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

Что произошло

"Сегодня в 22:50 в городе Сторожинец Черновицкого района неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции", — говорится в сообщении.

В результате взрыва двое полицейских получили ранения. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь, а на месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

"Все впоследствии", — резюмировали в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Напомним, несколько дней назад, 16 ноября, правоохранители в Черновцах задержали мужчину, который во время конфликта на улице Героев Майдана бросил гранату. В результате взрыва пострадали два человека.

Также мы писали, что 18 февраля в Коломые на Ивано-Франковщине произошел взрыв в помещении ТЦК и СП. На месте происшествия работали следователи и взрывотехники.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
