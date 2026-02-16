Подрыв гранаты в Черновцах — полиция разыскала подозреваемого

Последствия взрыва гранаты. Фото: Нацполиция Украины

В Черновцах правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в том, что он бросил гранату во время конфликта на улице Героев Майдана. После взрыва, по предварительным данным полиции, травмировались три человека. Одного пострадавшего доставили в больницу, двум другим медики оказали помощь на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черновицкой области, пишет Новини.LIVE.

После обращения граждан на место выехали руководители областного управления полиции и Черновицкого районного управления, следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска, взрывотехники и патрульные.

В рамках оперативных мероприятий правоохранители установили личность мужчины, которого считают причастным к бросанию гранаты. Им оказался 32-летний житель Черновцов, которого задержали в процессуальном порядке.

Подозреваемый подозреваемый. Фото: Нацполиция Украины

Также, по данным полиции, взрывом было повреждено транспортное средство. На месте происшествия продолжаются неотложные следственные действия. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

