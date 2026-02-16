Підрив гранати у Чернівцях — поліція розшукала підозрюваного

Наслідки вибуху гранати. Фото: Нацполіція України

У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у тому, що він кинув гранату під час конфлікту на вулиці Героїв Майдану. Після вибуху, за попередніми даними поліції, травмувалися троє людей. Одного постраждалого доправили до лікарні, двом іншим медики надали допомогу на місці.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Чернівецькій області, пише Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Поліція знайшла чоловіка, який жбурнув гранату в людей у Чернівцях

Після звернення громадян на місце виїхали керівники обласного управління поліції та Чернівецького районного управління, слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, вибухотехніки та патрульні.

У межах оперативних заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, якого вважають причетним до кидання гранати. Ним виявився 32-річний мешканець Чернівців, якого затримали у процесуальному порядку.

Підозрюваний. Фото: Нацполіція України

Також, за даними поліції, вибухом було пошкоджено транспортний засіб. На місці події тривають невідкладні слідчі дії. Правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно в Києві затримали чоловіка, який підірвав гранату прямо у хостелі.

А в січні у Львівській області чоловік кинув гранату в працівників ТЦК.