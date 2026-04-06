В многоэтажке в Житомире сдетонировала боевая граната в многоэтажке

Правоохранители на месте взрыва в Житомире. Фото: Нацполиция

В многоквартирном доме на улице Офицерской в Житомире утром 6 апреля прогремел сильный взрыв. Предварительно известно, что сдетонировала боевая граната. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в полиции Житомирской области.

Взрыв в Житомире 6 апреля

По предварительной информации, в доме сдетонировала боевая граната. К счастью, никто не пострадал.

"Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции № 1 и взрывотехники ГУНП в области", — говорится в сообщении.

Детонация гранаты в Житомире. Фото: Нацполиция

"Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции № 1 и взрывотехники ГУНП в области", — говорится в сообщении.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса. Как известно, в квартире проживал 43-летний горожанин. Где он сейчас находится пока неизвестно.

Как сообщает Новини.LIVE, ранее в супермаркете Чернигова взорвался неизвестный предмет. В результате этого пострадали четыре человека.

Также мы писали, что неизвестный бросил гранату в авто полицейских в Черновицкой области. В результате этого двое правоохранителей пострадали.