Главная Новости дня В многоэтажке в Житомире сдетонировала боевая граната

В многоэтажке в Житомире сдетонировала боевая граната

Дата публикации 6 апреля 2026 14:24
Правоохранители на месте взрыва в Житомире. Фото: Нацполиция

В многоквартирном доме на улице Офицерской в Житомире утром 6 апреля прогремел сильный взрыв. Предварительно известно, что сдетонировала боевая граната. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в полиции Житомирской области.

Взрыв в Житомире 6 апреля

Правоохранители рассказали, что получили сообщение о взрыве около 10:00 6 апреля. По предварительной информации, в доме сдетонировала боевая граната. К счастью, никто не пострадал.

Вибух в Житомирі 6 квітня
Детонация гранаты в Житомире. Фото: Нацполиция

"Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции № 1 и взрывотехники ГУНП в области", — говорится в сообщении.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса. Как известно, в квартире проживал 43-летний горожанин. Где он сейчас находится пока неизвестно.

Как сообщает Новини.LIVE, ранее в супермаркете Чернигова взорвался неизвестный предмет. В результате этого пострадали четыре человека.

Также мы писали, что неизвестный бросил гранату в авто полицейских в Черновицкой области. В результате этого двое правоохранителей пострадали.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
