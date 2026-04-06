В многоэтажке в Житомире сдетонировала боевая граната в многоэтажке

В многоэтажке в Житомире сдетонировала боевая граната
В многоквартирном доме на улице Офицерской в Житомире утром 6 апреля прогремел сильный взрыв. Предварительно известно, что сдетонировала боевая граната. В результате происшествия никто из людей не пострадал.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в полиции Житомирской области.
Взрыв в Житомире 6 апреля
Правоохранители рассказали, что получили сообщение о взрыве около 10:00 6 апреля. По предварительной информации, в доме сдетонировала боевая граната. К счастью, никто не пострадал.
"Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции № 1 и взрывотехники ГУНП в области", — говорится в сообщении.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса. Как известно, в квартире проживал 43-летний горожанин. Где он сейчас находится пока неизвестно.
