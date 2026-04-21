Головна Новини дня На Волині жінка продала сина за 25 тисяч: її взяли під варту

На Волині жінка продала сина за 25 тисяч: її взяли під варту

Дата публікації: 21 квітня 2026 16:13
На Волині жінка продала сина за 25 тисяч: її взяли під варту
Викриття жінки під час продажу дитини. Фото: Прокуратура України

На Волині правоохоронці викрили жінку, яку підозрюють у спробі продати власного 6-річного сина за 25 тисяч доларів. Після завершення угоди її затримали, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дитину передали під нагляд соціальних служб.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора України у вівторок, 21 квітня.

Затримання жінки, що намагалася продати свого сина. Фото: Прокуратура України

За даними слідства, жінка раніше вже мала проблеми із законом і була судима за майнові злочини. Після розлучення вона проживала з наймолодшою дитиною, тоді як двоє старших дітей залишилися з батьком. Не бажаючи займатися вихованням сина, вона вирішила позбутися дитини шляхом її продажу.

У березні 2026 року підозрювана знайшла "покупця" та домовилася про передачу хлопчика за 25 тисяч доларів. Насправді чоловік, якому вона пропонувала дитину, звернувся до правоохоронців і діяв під їхнім контролем.

Передача дитини відбулася 17 квітня 2026 року в Луцьку в межах спецоперації. Одразу після отримання грошей жінку затримали.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України — торгівля малолітньою дитиною. За клопотанням прокурорів суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють дії соціальних служб, оскільки дитина перебувала на відповідному обліку. Наразі 6-річний хлопчик перебуває у дитячому закладі під опікою держави.

null
Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Ніжині Чернігівської області 12-річний хлопчик отримав поранення ноги внаслідок пострілу з травматичного пістолета. За попередніми даними, зброю напередодні знайшов його 11-річний товариш і приніс додому. Поліція встановлює всі обставини інциденту.

Новини.LIVE також писали, що на тимчасово окупованих територіях українських дітей з раннього віку залучають до мілітаризованих програм і готують до служби в армії РФ. Також там, за словами правозахисників, тривають переслідування людей з проукраїнською позицією — активістів, вчителів, журналістів і культурних діячів. Окрім цього, дітям системно нав’язують пропаганду про нібито відсутність України як держави.

діти Офіс генерального прокурора Волинь
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
