На Волині жінка продала сина за 25 тисяч: її взяли під варту

Фото: Прокуратура України

На Волині правоохоронці викрили жінку, яку підозрюють у спробі продати власного 6-річного сина за 25 тисяч доларів. Після завершення угоди її затримали, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дитину передали під нагляд соціальних служб.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора України у вівторок, 21 квітня.

Фото: Прокуратура України

На Волині жінка намагалася продати 6-річного сина

За даними слідства, жінка раніше вже мала проблеми із законом і була судима за майнові злочини. Після розлучення вона проживала з наймолодшою дитиною, тоді як двоє старших дітей залишилися з батьком. Не бажаючи займатися вихованням сина, вона вирішила позбутися дитини шляхом її продажу.

У березні 2026 року підозрювана знайшла "покупця" та домовилася про передачу хлопчика за 25 тисяч доларів. Насправді чоловік, якому вона пропонувала дитину, звернувся до правоохоронців і діяв під їхнім контролем.

Передача дитини відбулася 17 квітня 2026 року в Луцьку в межах спецоперації. Одразу після отримання грошей жінку затримали.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України — торгівля малолітньою дитиною. За клопотанням прокурорів суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють дії соціальних служб, оскільки дитина перебувала на відповідному обліку. Наразі 6-річний хлопчик перебуває у дитячому закладі під опікою держави.

