В США завершился Украинский молитвенный завтрак

Участники молитвенного завтрака. Фото: The New York Times

В Вашингтоне в США в пятницу, 7 февраля, завершился Украинский молитвенный завтрак. В этом году на встречу приехало наибольшее количество представителей украинской делегации.

Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Среди присутствующих на Украинском молитвенном завтраке были религиозные деятели: митрополит Епифаний, архиепископ Борис Гудзяк, а также глава Госслужбы по этнополитике Виктор Еленский.

В то же время в США ездила делегация украинских нардепов, которые работают в Вашингтоне над адвокацией помощи для Украины. Кроме того, на встречу приехали и наши военные — бойцы 3-й штурмовой бригады и военные капелланы.

На мероприятии также выступила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова, заявив, что эта встреча важна.

"В 2022 году мы собрались накануне российского вторжения. Мы молились за силу и клялись не бояться", — сказала она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал регулярные командировки нардепов за границу, в частности, поездку на Украинский завтрак.

Также мы писали, что на следующей неделе Зеленский может встретиться с Трампом. Об этом сообщил сам американский президент и на подготовку к встрече намекнул украинский лидер.