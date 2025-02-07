У США завершився Український молитовний сніданок

Учасники молитовного сніданку. Фото: The New York Times

У Вашингтоні в США у п'ятницю, 7 лютого, завершився Український молитовний сніданок. Цього року на зустріч приїхала найбільша кількість представників української делегації.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Читайте також:

Український сніданок у Вашингтоні

Серед присутніх на Українському молитовному сніданку були релігійні діячі: митрополит Епіфаній, архієпископ Борис Гудзяк, а також голова Держслужби з етнополітики Віктор Єленський.

Водночас до США їздила делегація українських нардепів, які працюють у Вашингтоні над адвокацією допомоги для України. Крім того, на зустріч приїхали й наші військові — бійці 3-ї штурмової бригади та військові капелани.

На заході також виступила пані посол України в США Оксана Маркарова, заявивши, що ця зустріч важлива.

"У 2022 році ми зібралися напередодні російського вторгнення. Ми молилися за силу і клялися не боятися", — сказала вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розкритикував регулярні відрядження нардепів за кордон, зокрема, поїздку на Український сніданок.

Також ми писали, що наступного тижня Зеленський може зустрітися з Трампом. Про це повідомив сам американський президент і на підготовку до зустрічі натякнув український лідер.