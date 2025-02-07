Зеленський анонсував зустріч з командою адміністрації США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні тижні будуть насиченими у сфері дипломатії. Він натякнув, що готуються офіційні зустрічі з адміністрацією США.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 7 лютого.

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За словами президента, наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії й українська сторона зробить все необхідне, аби цей час був ефективним і продуктивним.

"Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд", — зазначив він.

Зеленський додав, що українські й американські команди вже опрацьовують деталі, та наголосив, що міцний і тривалий мир має стати ближчим.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, під час пресконференції Трамп заявив, що його зустріч з Зеленським може відбутися вже наступного тижня.

Водночас Трамп припустив можливість особистих переговорів з російським президентом Володимиром Путіним. Він зазначив, що "завжди мав гарні відносини з ним".