Зеленский анонсировал встречу с командой администрации США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие недели будут насыщенными в сфере дипломатии. Он намекнул, что готовятся официальные встречи с администрацией США.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 7 февраля.

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Встреча Зеленского с Трампом

По словам президента, следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии и украинская сторона сделает все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным.

"Мы всегда ценим сотрудничество с Президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд", — отметил он.

Зеленский добавил, что украинские и американские команды уже прорабатывают детали, и подчеркнул, что прочный и длительный мир должен стать ближе.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, во время пресс-конференции Трамп заявил, что его встреча с Зеленским может состояться уже на следующей неделе.

В то же время Трамп допустил возможность личных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что "всегда имел хорошие отношения с ним".