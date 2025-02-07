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Зеленский намекнул на встречу с Трампом в ближайшее время

7 февраля 2025 21:51
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский анонсировал встречу с командой администрации США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие недели будут насыщенными в сфере дипломатии. Он намекнул, что готовятся официальные встречи с администрацией США.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 7 февраля.

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По словам президента, следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии и украинская сторона сделает все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным.

"Мы всегда ценим сотрудничество с Президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд", — отметил он.

Зеленский добавил, что украинские и американские команды уже прорабатывают детали, и подчеркнул, что прочный и длительный мир должен стать ближе.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, во время пресс-конференции Трамп заявил, что его встреча с Зеленским может состояться уже на следующей неделе.

В то же время Трамп допустил возможность личных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что "всегда имел хорошие отношения с ним".

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