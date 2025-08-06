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Главная Новости дня На фоне заявлений США — РФ и Китай провели военные учения на море

На фоне заявлений США — РФ и Китай провели военные учения на море

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 20:27
Учения РФ и Китая - что известно
Морские учения. Фото: Reuters

Российские и китайские военно-морские силы провели совместные учения по обнаружению и уничтожению вражеской подводной лодки в Японском море. Маневры прошли через несколько дней после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он приказал переместить две американские атомные субмарины ближе к российским границам.

Об этом сообщает издание Reuters.

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В учениях участвовали китайские противолодочные самолеты Y-8, российские Ил-38 Тихоокеанского флота, а также экипажи кораблей и вертолетов. В ходе тренировок условная подводная лодка противника была оперативно обнаружена и условно уничтожена.

Совместные действия России и Китая стали частью серии военно-морских маневров, которые происходят в последние дни. Две страны активно укрепляют стратегическое сотрудничество: незадолго до начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году они подписали соглашение о "безграничном партнерстве".

Напомним, что в США Дональд Трамп заявил, что дал приказ о переброске атомных субмарин в ответ на "крайне провокационные" высказывания экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который допустил риск конфликта между ядерными державами. Кремль, в свою очередь, попытался снизить напряженность, подчеркнув, что американские подводные лодки и без того постоянно находятся на боевом дежурстве. Представители власти также призвали все стороны быть очень осторожными с ядерной риторикой.

Этот дипломатический эпизод происходит на фоне угроз Трампа ввести новые санкции против России и стран, которые закупают российскую нефть, включая Индию и Китай, если президент РФ Владимир Путин не согласится до 8 августа прекратить полномасштабную войну в Украине, которая длится уже три с половиной года.

США Китай Дональд Трамп море Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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