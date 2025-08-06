Навчання РФ та Китаю - що відомо

Морські навчання. Фото: Reuters

Російські та китайські військово-морські сили провели спільні навчання з виявлення та знищення ворожого підводного човна в Японському морі. Маневри пройшли через кілька днів після заяв президента США Дональда Трампа про те, що він наказав перемістити дві американські атомні субмарини ближче до російських кордонів.

Про це повідомляє видання Reuters.

Що відомо про навчання РФ та Китаю

В навчаннях брали участь китайські протичовнові літаки Y-8, російські Іл-38 Тихоокеанського флоту, а також екіпажі кораблів та гелікоптерів. У ході тренувань умовний підводний човен противника був оперативно виявлений і умовно знищений.

Спільні дії Росії та Китаю стали частиною серії військово-морських маневрів, які відбуваються останніми днями. Дві країни активно зміцнюють стратегічну співпрацю: незадовго до початку повномасштабної війни в Україні 2022 року вони підписали угоду про "безмежне партнерство".

Нагадаємо, що у США Дональд Трамп заявив, що дав наказ про перекидання атомних субмарин у відповідь на "вкрай провокаційні" висловлювання експрезидента РФ Дмитра Медведєва, який припустився ризику конфлікту між ядерними державами. Кремль, у свою чергу, спробував знизити напруженість, наголосивши, що американські підводні човни і без того постійно перебувають на бойовому чергуванні. Представники влади також закликали всі сторони бути дуже обережними з ядерною риторикою.

Цей дипломатичний епізод відбувається на тлі погроз Трампа запровадити нові санкції проти Росії та країн, які закуповують російську нафту, включаючи Індію та Китай, якщо президент РФ Володимир Путін не погодиться до 8 серпня припинити повномасштабну війну в Україні, яка триває вже три з половиною роки.