Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Сумщине Зеленский провел совещание с Сырским и Шмыгалем

На Сумщине Зеленский провел совещание с Сырским и Шмыгалем

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 23:16
Зеленский на Сумщине провел совещание с Шмыгалем и Сырским
Совещание Зеленского с Сырским и Шмыгалем. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Сумскую область провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром обороны Денисом Шмыгалем и командующим Десантно-штурмовых войск Олегом Апостолом. Обсуждали обстановку по всей линии боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 6 августа.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского с Сырским и Шмыгалем — что обсуждали

Отмечается, что во время встречи были обсуждены приоритеты и план Украины на ближайшие полгода.

Отдельно президент заслушал доклады Министерства обороны и командования Десантно-штурмовых войск.

"Работаем над укреплением обороны и еще большей силы наших воинов", — добавил он.

Встреча Зеленского с главами территориальных общин

Глава государства также встретился с главами территориальных громад Сумщины.

"Говорили о важных вопросах для прифронтовых территорий: налоги релоцированных предприятий, бронирование работников, дифференцированное оповещение воздушной тревоги, льготное поступление для абитуриентов с прифронтовых территорий, бесплатное питание для школьников. Все, о чем говорили, обработаем", — говорится в сообщении.

Зеленський і голови громад
Встреча Зеленского с главами общин. Фото: Офис президента

Зеленский посетил 95-ю ДШБ в Сумской области

Кроме того, президент отметил наградами воинов 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.

"Сегодня на пункте управления подразделения встретился с бойцами, поблагодарил за участие в Курской операции и отметил их государственными наградами", — сообщил он.

95 дшб
Встреча Зеленского с воинами 95-й ДШБ. Фото: Офис президента

Военные обсудили с Зеленским мотивацию защитников и защитниц, собственное украинское производство дронов и обеспечение подразделений пикапами, оптоволокном и взрывчаткой.

Напомним, что президент посетил Сумскую область в годовщину Курской операции.

Президент во время визита также встречался с командирами и воинами 225-го отдельного штурмового полка и 80-й ДШБ.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль военные Александр Сырский фронт
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации