Зеленский на Сумщине провел совещание с Шмыгалем и Сырским

На Сумщине Зеленский провел совещание с Сырским и Шмыгалем
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Сумскую область провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром обороны Денисом Шмыгалем и командующим Десантно-штурмовых войск Олегом Апостолом. Обсуждали обстановку по всей линии боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 6 августа.
Встреча Зеленского с Сырским и Шмыгалем — что обсуждали
Отмечается, что во время встречи были обсуждены приоритеты и план Украины на ближайшие полгода.
Отдельно президент заслушал доклады Министерства обороны и командования Десантно-штурмовых войск.
"Работаем над укреплением обороны и еще большей силы наших воинов", — добавил он.
Встреча Зеленского с главами территориальных общин
Глава государства также встретился с главами территориальных громад Сумщины.
"Говорили о важных вопросах для прифронтовых территорий: налоги релоцированных предприятий, бронирование работников, дифференцированное оповещение воздушной тревоги, льготное поступление для абитуриентов с прифронтовых территорий, бесплатное питание для школьников. Все, о чем говорили, обработаем", — говорится в сообщении.
Зеленский посетил 95-ю ДШБ в Сумской области
Кроме того, президент отметил наградами воинов 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.
"Сегодня на пункте управления подразделения встретился с бойцами, поблагодарил за участие в Курской операции и отметил их государственными наградами", — сообщил он.
Военные обсудили с Зеленским мотивацию защитников и защитниц, собственное украинское производство дронов и обеспечение подразделений пикапами, оптоволокном и взрывчаткой.
Напомним, что президент посетил Сумскую область в годовщину Курской операции.
Президент во время визита также встречался с командирами и воинами 225-го отдельного штурмового полка и 80-й ДШБ.
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