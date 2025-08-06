Зеленський відвідав Сумщину – з ким зустрічався

Зеленський розповів, чим займався на Сумщині — фото
Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту на Сумщину відвідав пункт управління 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади та відзначив воїнів державними нагородами. Також глава держави поговорив із командирами.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у середу, 6 серпня.
Зеленський на Сумщині — подробиці візиту
Президент повідомив, що обговорив із командирами оперативну обстановку в зоні відповідальності підрозділу, наявні проблеми та шляхи їх вирішення. А також досвід застосування безпілотних систем і боротьби з операторами російських дронів.
"Обговорили перспективну зброю та забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів: вибухівкою, оптоволокном та іншими необхідними компонентами. Увага і потребам бригади в протипіхотних мінах, пікапах, квадроциклах", — йдеться в повідомленні.
Зеленський вже доручив на Ставці підготувати чіткий порядок дій, який дозволить бригадам напряму купувати пікапи за тим самим принципом, як це працює з дронами.
"Дякую за службу, за захист України та наших людей. Дякую за Курську операцію і за дуже сміливі кроки", — додав він.
Нагадаємо, що президент відвідав Сумщину в річницю Курської операції.
Президент під час візиту також зустрічався з командирами та воїнами 225-го окремого штурмового полку.
