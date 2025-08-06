Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розповів, чим займався на Сумщині — фото

Зеленський розповів, чим займався на Сумщині — фото

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 21:24
Зеленський відвідав Сумщину – з ким зустрічався
Володимир Зеленський на Сумщині. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту на Сумщину відвідав пункт управління 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади та відзначив воїнів державними нагородами. Також глава держави поговорив із командирами.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у середу, 6 серпня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський на Сумщині — подробиці візиту

Президент повідомив, що обговорив із командирами оперативну обстановку в зоні відповідальності підрозділу, наявні проблеми та шляхи їх вирішення. А також досвід застосування безпілотних систем і боротьби з операторами російських дронів.

Зеленський на Сумщині
Церемонія нагородження воїнів. Фото: Офіс президента
Зеленський нагороджує
Зеленський вручає нагороди бійцям. Фото: Офіс президента

"Обговорили перспективну зброю та забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів: вибухівкою, оптоволокном та іншими необхідними компонентами. Увага і потребам бригади в протипіхотних мінах, пікапах, квадроциклах", — йдеться в повідомленні.

Зеленський вже доручив на Ставці підготувати чіткий порядок дій, який дозволить бригадам напряму купувати пікапи за тим самим принципом, як це працює з дронами. 

нарада з Зеленським
Зеленський обговорює з військовими події на фронті. Фото: Офіс президента
нагородження воїнів
Військові отримують нагороди з рук президента. Фото: Офіс президента

"Дякую за службу, за захист України та наших людей. Дякую за Курську операцію і за дуже сміливі кроки", — додав він.

Нагадаємо, що президент відвідав Сумщину в річницю Курської операції.

Президент під час візиту також зустрічався з командирами та воїнами 225-го окремого штурмового полку.

Володимир Зеленський Сумська область війна в Україні фронт Курська область
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації