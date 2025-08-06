Зеленський відвідав Сумщину – з ким зустрічався

Володимир Зеленський на Сумщині. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту на Сумщину відвідав пункт управління 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади та відзначив воїнів державними нагородами. Також глава держави поговорив із командирами.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у середу, 6 серпня.

Зеленський на Сумщині — подробиці візиту

Президент повідомив, що обговорив із командирами оперативну обстановку в зоні відповідальності підрозділу, наявні проблеми та шляхи їх вирішення. А також досвід застосування безпілотних систем і боротьби з операторами російських дронів.

Церемонія нагородження воїнів. Фото: Офіс президента

Зеленський вручає нагороди бійцям. Фото: Офіс президента

"Обговорили перспективну зброю та забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів: вибухівкою, оптоволокном та іншими необхідними компонентами. Увага і потребам бригади в протипіхотних мінах, пікапах, квадроциклах", — йдеться в повідомленні.

Зеленський вже доручив на Ставці підготувати чіткий порядок дій, який дозволить бригадам напряму купувати пікапи за тим самим принципом, як це працює з дронами.

Зеленський обговорює з військовими події на фронті. Фото: Офіс президента

Військові отримують нагороди з рук президента. Фото: Офіс президента

"Дякую за службу, за захист України та наших людей. Дякую за Курську операцію і за дуже сміливі кроки", — додав він.

Нагадаємо, що президент відвідав Сумщину в річницю Курської операції.

Президент під час візиту також зустрічався з командирами та воїнами 225-го окремого штурмового полку.