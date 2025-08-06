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Зеленский рассказал, чем занимался на Сумщине — фото

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 21:24
Зеленский посетил Сумскую область - с кем встречался
Владимир Зеленский в Сумской области. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Сумскую область посетил пункт управления 2-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады и отметил воинов государственными наградами. Также глава государства поговорил с командирами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 6 августа.

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Президент сообщил, что обсудил с командирами оперативную обстановку в зоне ответственности подразделения, имеющиеся проблемы и пути их решения. А также опыт применения беспилотных систем и борьбы с операторами российских дронов.

Зеленський на Сумщині
Церемония награждения воинов. Фото: Офис президента
Зеленський нагороджує
Зеленский вручает награды бойцам. Фото: Офис президента

"Обсудили перспективное оружие и обеспечение бригад ресурсами для их собственного производства дронов: взрывчаткой, оптоволокном и другими необходимыми компонентами. Внимание и потребностям бригады в противопехотных минах, пикапах, квадроциклах", — говорится в сообщении.

Зеленский уже поручил на Ставке подготовить четкий порядок действий, который позволит бригадам напрямую покупать пикапы по тому же принципу, как это работает с дронами.

нарада з Зеленським
Зеленский обсуждает с военными события на фронте. Фото: Офис президента
нагородження воїнів
Военные получают награды из рук президента. Фото: Офис президента

"Спасибо за службу, за защиту Украины и наших людей. Спасибо за Курскую операцию и за очень смелые шаги", — добавил он.

Напомним, что президент посетил Курскую область в годовщину Курской операции.

Президент во время визита также встречался с командирами и воинами 225-го отдельного штурмового полка.

Владимир Зеленский Сумская область война в Украине фронт Курская область
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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