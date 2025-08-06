Зеленский посетил Сумскую область - с кем встречался

Зеленский рассказал, чем занимался на Сумщине — фото
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Сумскую область посетил пункт управления 2-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады и отметил воинов государственными наградами. Также глава государства поговорил с командирами.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 6 августа.
Зеленский на Сумщине — подробности визита
Президент сообщил, что обсудил с командирами оперативную обстановку в зоне ответственности подразделения, имеющиеся проблемы и пути их решения. А также опыт применения беспилотных систем и борьбы с операторами российских дронов.
"Обсудили перспективное оружие и обеспечение бригад ресурсами для их собственного производства дронов: взрывчаткой, оптоволокном и другими необходимыми компонентами. Внимание и потребностям бригады в противопехотных минах, пикапах, квадроциклах", — говорится в сообщении.
Зеленский уже поручил на Ставке подготовить четкий порядок действий, который позволит бригадам напрямую покупать пикапы по тому же принципу, как это работает с дронами.
"Спасибо за службу, за защиту Украины и наших людей. Спасибо за Курскую операцию и за очень смелые шаги", — добавил он.
Напомним, что президент посетил Курскую область в годовщину Курской операции.
Президент во время визита также встречался с командирами и воинами 225-го отдельного штурмового полка.
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