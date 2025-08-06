Відео
Головна Новини дня На Сумщині Зеленський провів нараду з Сирським і Шмигалем — відео

На Сумщині Зеленський провів нараду з Сирським і Шмигалем — відео

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 23:16
Зеленський на Сумщині провів нараду з Шмигалем та Сирським
Нарада Зеленського з Сирським та Шмигалем. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Сумщину провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем та командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом. Обговорювали обстановку по всій лінії бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у середу, 6 серпня.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Сирським і Шмигалем — що обговорювали

Зазначається, що під час зустрічі було обговорено пріоритети та план України на найближчі пів року.

Окремо президент заслухав доповіді Міністерства оборони та командування Десантно-штурмових військ. 

"Працюємо над зміцненням оборони і ще більшої сили наших воїнів", — додав він.

Зустріч Зеленського з головами територіальних громад

Глава держави також зустрівся з головами територіальних громад Сумщини.

"Говорили про важливі питання для прифронтових територій: податки релокованих підприємств, бронювання працівників, диференційоване оповіщення повітряної тривоги, пільговий вступ для абітурієнтів із прифронтових територій, безкоштовне харчування для школярів. Усе, про що говорили, опрацюємо", — йдеться в повідомленні.

Зеленський і голови громад
Зустріч Зеленського із головами громад. Фото: Офіс президента

Зеленський відвідав 95-ту ДШБ на Сумщині

Крім того, президент відзначив нагородами воїнів 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

"Сьогодні на пункті управління підрозділу зустрівся з бійцями, подякував за участь у Курській операції та відзначив їх державними нагородами", — повідомив він.

95 дшб
Зустріч Зеленського з воїнами 95-ї ДШБ. Фото: Офіс президента

Військові обговорили із Зеленським мотивацію захисників і захисниць, власне українське виробництво дронів та забезпечення підрозділів пікапами, оптоволокном і вибухівкою.

Нагадаємо, що президент відвідав Сумщину в річницю Курської операції.

Президент під час візиту також зустрічався з командирами та воїнами 225-го окремого штурмового полку та 80-ї ДШБ.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
