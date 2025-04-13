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На Сумщине объявили Дни траура по жертвам российской атаки

13 апреля 2025 17:00
Аркадий Пастула - Редактор
В Сумской области объявили Дни траура из-за российского обстрела 13 апреля
Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Аркадий Пастула - Редактор

В Сумской области объявили Дни траура по жертвам российской атаки в воскресенье, 13 апреля. Они продлятся 14, 15 и 16 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Сумского горсовета в Telegram.

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Известно о более 30 погибших, среди которых двое детей, а также 99 раненых.

"В Дни траура на административных зданиях, а также на сооружениях предприятий, учреждений и организаций будут приспущены Государственные Флаги Украины", — говорится в сообщении.

На территории громады в Дни траура отменены развлекательные мероприятия, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли, общественного питания и в общественном транспорте.

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Пост Сумского горсовета. Фото: скриншот

Напомним, спецпредставитель лидера США по вопросам России и Украины Кит Келлог отреагировал на удар оккупантов по Сумам.

А французский лидер Эмманюэль Макрон призвал к действиям, которые заставят Россию прекратить огонь против Украины.

война Сумы Сумская область обстрелы День траура
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