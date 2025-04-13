У Сумській області оголосили Дні жалоби через російський обстріл 13 квітня

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

У Сумській області оголосили Дні жалоби за жертвами російської атаки у неділю, 13 квітня. Вони триватимуть 14, 15 та 16 квітня.

Про це повідомила пресслужба Сумської міськради у Telegram.

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Наразі відомо про понад 30 загиблих, серед яких двоє дітей, а також 99 поранених.

"У Дні жалоби на адміністративних будівлях, а також на спорудах підприємств, установ і організацій буде приспущено Державні прапори України", — йдеться у повідомленні.

На території громади у Дні жалоби скасовано розважальні заходи, заборонено звучання розважальної музики в закладах торгівлі, громадського харчування та в громадському транспорті.

Допис Сумської міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, спецпредставник лідера США з питань Росії та України Кіт Келлог відреагував на удар окупантів по Сумах.

А французький лідер Емманюель Макрон закликав до дій, які змусять Росію припинити вогонь проти України.