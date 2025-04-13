Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow На Сумщині оголосили Дні жалоби за жертвами російської атаки arrow

На Сумщині оголосили Дні жалоби за жертвами російської атаки

13 квітня 2025 17:00
Аркадій Пастула - Редактор
У Сумській області оголосили Дні жалоби через російський обстріл 13 квітня
Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Аркадій Пастула - Редактор

У Сумській області оголосили Дні жалоби за жертвами російської атаки у неділю, 13 квітня. Вони триватимуть 14, 15 та 16 квітня.

Про це повідомила пресслужба Сумської міськради у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Дні жалоби на Сумщині

Наразі відомо про понад 30 загиблих, серед яких двоє дітей, а також 99 поранених.

"У Дні жалоби на адміністративних будівлях, а також на спорудах підприємств, установ і організацій буде приспущено Державні прапори України", — йдеться у повідомленні.

На території громади у Дні жалоби скасовано розважальні заходи, заборонено звучання розважальної музики в закладах торгівлі, громадського харчування та в громадському транспорті.

null
Допис Сумської міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, спецпредставник лідера США з питань Росії та України Кіт Келлог відреагував на удар окупантів по Сумах.

А французький лідер Емманюель Макрон закликав до дій, які змусять Росію припинити вогонь проти України.

війна Суми Сумська область обстріли День жалоби
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама