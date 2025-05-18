Разрушения в результате торнадо в Кентукки и Миссури. Фото: Reuters

Кентукки и Миссури в США пострадали от мощного торнадо. На данный момент известно, что в результате погиб по меньшей мере 21 человек, а также есть много разрушений.

Об этом сообщает Sky News.

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Пострадавшие от торнадо в США. Фото: Reuters

Канал сообщает, что в результате торнадо сорваны крыши зданий, выбиты окна, повалены деревья и линии электропередач. Считается, что десятки людей получили ранения и находятся в больнице, но точное количество в Миссури не подтверждено.

Чиновники Кентукки описали ситуацию, как "событие с массовыми жертвами" после того, как непогода прошла через округ Лорел. Несколько человек были доставлены в больницу, здания были повреждены, а автомобиль перевернулся на оживленной автомагистрали.

Спасатели были на месте всю ночь в поисках людей, которые могли оказаться под завалами домов. Национальная метеорологическая служба предупредила о дальнейших разрушениях в Техасе, Канзасе и Оклахоме.

Также прогнозируется, что торнадо на Среднем Западе также поразят Иллинойс, а в конце концов распространятся на Нью-Джерси и атлантическое побережье.

Ранее стало известно, что американские военно-морские силы потеряли истребитель F/A-18 Super Hornet. Он упал за борт авианосца USS Harry S. Truman.

Также в СМИ появлялась информация, что Дональд Трамп хочет депортировать из США миллион мигрантов за год.