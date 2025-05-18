Руйнування в результаті торнадо в Кентуккі та Міссурі. Фото: Reuters

Кентуккі та Міссурі у США постраждали від потужного торнадо. На цей момент відомо, що в результаті загинула щонайменше 21 людина, а також є багато руйнувань.

Про це повідомляє Sky News.

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Постраждалі від торнадо у США. Фото: Reuters

Канал повідомляє, що внаслідок торнадо зірвані дахи будівель, вибиті вікна, повалені дерева та лінії електропередач. Вважається, що десятки людей отримали поранення та перебувають у лікарні, але точна кількість у Міссурі не підтверджена.

Чиновники Кентуккі описали ситуацію, як "подію з масовими жертвами" після того, як негода пройшла через округ Лорел. Кілька людей було доставлено до лікарні, будівлі були пошкоджені, а автомобіль перекинувся на жвавій автомагістралі.

Рятувальники були на місці всю ніч у пошуках людей, що могли опинитись під завалами будинків. Національна метеорологічна служба попередила про подальші руйнування в Техасі, Канзасі та Оклахомі.

Також прогнозується, що торнадо на Середньому Заході також вразять Іллінойс, а зрештою поширяться на Нью-Джерсі та атлантичне узбережжя.

Раніше стало відомо, що американські військово-морські сили втратили винищувач F/A-18 Super Hornet. Він впав за борт авіаносця USS Harry S. Truman.

Також у ЗМІ з'являлась інформація, що Дональд Трамп хоче депортувати із США мільйон мігрантів за рік.