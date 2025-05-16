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Один зі штатів США може стати хабом для техкомпаній з України

16 травня 2025 00:07
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Один зі штатів США може стати може стати привабливим хабом для техкомпаній з України
Місто Атланта. Фото: t0.gstatic.com
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

В Українському домі у Вашинштоні (США) відбувся спеціальний захід "Select Georgia: Taking Off from the U.S.–Ukraine Tech Launchpad", організований у рамках щорічного інвестиційного саміту SelectUSA. Подія була присвячена відкриттю нових можливостей для українських технологічних компаній на американському ринку — зокрема у штаті Джорджія.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Стратегічне партнерства та бізнесова дипломатія

Зустріч зібрала підприємців, представників урядів та технологічної спільноти з обох країн, щоб обговорити можливості для інвестицій і партнерств. Посол України в США Оксана Маркарова підкреслила важливість співпраці між Україною та США

"Українці — надзвичайно підприємливі, сміливі та активні. Ми цінуємо свободу і готові її захищати. Слід зазначити, що це те, що об’єднує українців і американців. Підприємництво й інновації — це наша суть. Я вірю, що перед нами — велике майбутнє", — сказала посол.

Штат Джорджія посол України в США
Зустріч підприємців. Фото: Уляна Бойчук

Представляючи уряд США, заступниця виконавчого директора SelectUSA Елізабет Шефер зазначила важливість сприяння прямих іноземних інвестицій в економіку США.

"Мета адміністрації чинного президента Дональда Трампа – це Золота Ера для Америки. Створення робочих місць, іноземні інвестиції – це те, що допоможе втілити в життя задумане. Політика America First в інвестиціях підкреслює наше бажання залишатися найпривабливішим напрямком для іноземного капіталу", наголосила вона.

Важливість штату Джорджія як стартового майданчика для українського технологічного бізнесу відзначив виконавчий директор Gateway85 CID Еморі Морсбергер. Він наголосив на готовності регіону до співпраці.

"Ми з гордістю представляємо бізнес-спільноту Джорджії та будуємо мости до українських бізнесменів, які готові розвиватися в Америці. Ми маємо розвинену інфраструктуру, можливості, потужну технічну базу, і найголовніше — відкриті до співпраці з Україною", — каже він.

Штат Джорджія посол України в США
Панельна дискусія. Фото: Уляна Бойчук

Одним із прикладів успішної інтеграції українських компаній у США стала DroneUA, що працює на американському ринку під брендом Futurology Tech. Співзасновник компанії Валерій Яковенко підкреслив, що бізнес сьогодні може бути рушієм міжнародного партнерства.

"Бізнес — це найкраща дипломатія. Сьогодні ми не лише просимо про підтримку – ми готові інвестувати, впроваджувати інновації, створювати нові можливості. Джорджія – ідеальне місце для довгострокових партнерств", — вважає він.

На стратегічному потенціалі штату наголосила й керівниця Європейського офісу штату Джорджія Еллен Крафт. Вона окреслила ключові сфери, у яких українські технології можуть знайти партнерів і ринки.

"Наш штат має потужну промислову базу, особливо в галузях оборони, аерокосмічних технологій, кібербезпеки, фінтеху та виробництва зброї. Тут — природне середовище для співпраці з українськими технологічними компаніями", — розповіла вона.

Штат Джорджія посол України в США
Спікери на зустрічі. Фото: Уляна Бойчук

Українська делегація була представлена і на муніципальному рівні. Заступник міського голови Львова з міжнародної співпраці Сергій Кіраль наголосив на важливості міжміських зв’язків для виходу на глобальний ринок.

"Ми у Львові активно працюємо над партнерствами з містами. Це ще один міст, по якому українські компанії можуть вийти на міжнародних партнерів. Від початку повномасштабного вторгнення ми надзвичайно активні. До речі, Львів досі не має міста-побратима у США. Але ми хочемо це змінити", — зазначив він.

Захід також ознаменував початок участі України у SelectUSA 2025 — одному з найвпливовіших інвестиційних форумів у США. Це ще одне підтвердження того, що попри виклики війни, Україна впевнено інтегрується в глобальний інноваційний та інвестиційний простір.

Штат Джорджія
SelectUSA 2025. Фото: Уляна Бойчук

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США Україна технології бізнес підприємці
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