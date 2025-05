Один зі штатів США може стати може стати привабливим хабом для техкомпаній з України

Місто Атланта. Фото: t0.gstatic.com

В Українському домі у Вашинштоні (США) відбувся спеціальний захід "Select Georgia: Taking Off from the U.S.–Ukraine Tech Launchpad", організований у рамках щорічного інвестиційного саміту SelectUSA. Подія була присвячена відкриттю нових можливостей для українських технологічних компаній на американському ринку — зокрема у штаті Джорджія.

Стратегічне партнерства та бізнесова дипломатія

Зустріч зібрала підприємців, представників урядів та технологічної спільноти з обох країн, щоб обговорити можливості для інвестицій і партнерств. Посол України в США Оксана Маркарова підкреслила важливість співпраці між Україною та США

"Українці — надзвичайно підприємливі, сміливі та активні. Ми цінуємо свободу і готові її захищати. Слід зазначити, що це те, що об’єднує українців і американців. Підприємництво й інновації — це наша суть. Я вірю, що перед нами — велике майбутнє", — сказала посол.

Зустріч підприємців. Фото: Уляна Бойчук

Представляючи уряд США, заступниця виконавчого директора SelectUSA Елізабет Шефер зазначила важливість сприяння прямих іноземних інвестицій в економіку США.

"Мета адміністрації чинного президента Дональда Трампа – це Золота Ера для Америки. Створення робочих місць, іноземні інвестиції – це те, що допоможе втілити в життя задумане. Політика America First в інвестиціях підкреслює наше бажання залишатися найпривабливішим напрямком для іноземного капіталу", — наголосила вона.

Важливість штату Джорджія як стартового майданчика для українського технологічного бізнесу відзначив виконавчий директор Gateway85 CID Еморі Морсбергер. Він наголосив на готовності регіону до співпраці.

"Ми з гордістю представляємо бізнес-спільноту Джорджії та будуємо мости до українських бізнесменів, які готові розвиватися в Америці. Ми маємо розвинену інфраструктуру, можливості, потужну технічну базу, і найголовніше — відкриті до співпраці з Україною", — каже він.

Панельна дискусія. Фото: Уляна Бойчук

Одним із прикладів успішної інтеграції українських компаній у США стала DroneUA, що працює на американському ринку під брендом Futurology Tech. Співзасновник компанії Валерій Яковенко підкреслив, що бізнес сьогодні може бути рушієм міжнародного партнерства.

"Бізнес — це найкраща дипломатія. Сьогодні ми не лише просимо про підтримку – ми готові інвестувати, впроваджувати інновації, створювати нові можливості. Джорджія – ідеальне місце для довгострокових партнерств", — вважає він.

На стратегічному потенціалі штату наголосила й керівниця Європейського офісу штату Джорджія Еллен Крафт. Вона окреслила ключові сфери, у яких українські технології можуть знайти партнерів і ринки.

"Наш штат має потужну промислову базу, особливо в галузях оборони, аерокосмічних технологій, кібербезпеки, фінтеху та виробництва зброї. Тут — природне середовище для співпраці з українськими технологічними компаніями", — розповіла вона.

Спікери на зустрічі. Фото: Уляна Бойчук

Українська делегація була представлена і на муніципальному рівні. Заступник міського голови Львова з міжнародної співпраці Сергій Кіраль наголосив на важливості міжміських зв’язків для виходу на глобальний ринок.

"Ми у Львові активно працюємо над партнерствами з містами. Це ще один міст, по якому українські компанії можуть вийти на міжнародних партнерів. Від початку повномасштабного вторгнення ми надзвичайно активні. До речі, Львів досі не має міста-побратима у США. Але ми хочемо це змінити", — зазначив він.

Захід також ознаменував початок участі України у SelectUSA 2025 — одному з найвпливовіших інвестиційних форумів у США. Це ще одне підтвердження того, що попри виклики війни, Україна впевнено інтегрується в глобальний інноваційний та інвестиційний простір.

SelectUSA 2025. Фото: Уляна Бойчук

