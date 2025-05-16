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Один из штатов США может стать хабом для техкомпаний из Украины

16 мая 2025 00:07
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Один из штатов США может стать может стать привлекательным хабом для техкомпаний из Украины
Город Атланта. Фото: t0.gstatic.com
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

В Украинском доме в Вашинштоне (США) состоялось специальное мероприятие "Select Georgia: Taking Off from the U.S.-Ukraine Tech Launchpad", организованное в рамках ежегодного инвестиционного саммита SelectUSA. Событие было посвящено открытию новых возможностей для украинских технологических компаний на американском рынке — в частности в штате Джорджия.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Стратегическое партнерства и бизнес-дипломатия

Встреча собрала предпринимателей, представителей правительств и технологического сообщества из обеих стран, чтобы обсудить возможности для инвестиций и партнерств. Посол Украины в США Оксана Маркарова подчеркнула важность сотрудничества между Украиной и США

"Украинцы — чрезвычайно предприимчивые, смелые и активные. Мы ценим свободу и готовы ее защищать. Следует отметить, что это то, что объединяет украинцев и американцев. Предпринимательство и инновации — это наша суть. Я верю, что перед нами - большое будущее", — сказала посол.

Штат Джорджія посол України в США
Встреча предпринимателей. Фото: Константин Голубчик

Представляя правительство США, заместитель исполнительного директора SelectUSA Элизабет Шефер отметила важность содействия прямым иностранным инвестициям в экономику США.

"Цель администрации действующего президента Дональда Трампа — это Золотая Эра для Америки. Создание рабочих мест, иностранные инвестиции — это то, что поможет воплотить в жизнь задуманное. Политика America First в инвестициях подчеркивает наше желание оставаться самым привлекательным направлением для иностранного капитала", — подчеркнула она.

Важность штата Джорджия как стартовой площадки для украинского технологического бизнеса отметил исполнительный директор Gateway85 CID Эмори Морсбергер. Он отметил готовность региона к сотрудничеству.

"Мы с гордостью представляем бизнес-сообщество Джорджии и строим мосты к украинским бизнесменам, которые готовы развиваться в Америке. Мы имеем развитую инфраструктуру, возможности, мощную техническую базу, и самое главное — открыты к сотрудничеству с Украиной", — говорит он.

Штат Джорджія посол України в США
Панельная дискуссия. Фото: Константин Голубчик

Одним из примеров успешной интеграции украинских компаний в США стала DroneUA, работающая на американском рынке под брендом Futurology Tech. Соучредитель компании Валерий Яковенко подчеркнул, что бизнес сегодня может быть двигателем международного партнерства.

"Бизнес — это лучшая дипломатия. Сегодня мы не только просим о поддержке - мы готовы инвестировать, внедрять инновации, создавать новые возможности. Джорджия - идеальное место для долгосрочных партнерств", — считает он.

Стратегический потенциал штата подчеркнула и руководитель Европейского офиса штата Джорджия Эллен Крафт. Она очертила ключевые сферы, в которых украинские технологии могут найти партнеров и рынки.

"Наш штат имеет мощную промышленную базу, особенно в области обороны, аэрокосмических технологий, кибербезопасности, финтеха и производства оружия. Здесь — естественная среда для сотрудничества с украинскими технологическими компаниями", — рассказала она.

Штат Джорджія посол України в США
Спикеры на встрече. Фото: Константин Голубчик

Украинская делегация была представлена и на муниципальном уровне. Заместитель городского головы Львова по международному сотрудничеству Сергей Кираль подчеркнул важность междугородних связей для выхода на глобальный рынок.

"Мы во Львове активно работаем над партнерствами с городами. Это еще один мост, по которому украинские компании могут выйти на международных партнеров. С начала полномасштабного вторжения мы чрезвычайно активны. Кстати, Львов до сих пор не имеет города-побратима в США. Но мы хотим это изменить", — отметил он.

Мероприятие также ознаменовало начало участия Украины в SelectUSA 2025 — одном из самых влиятельных инвестиционных форумов в США. Это еще одно подтверждение того, что несмотря на вызовы войны, Украина уверенно интегрируется в глобальное инновационное и инвестиционное пространство.

Штат Джорджія
SelectUSA 2025. Фото: Константин Голубчик

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