Винищувач США впав за борт авіаносця в Червоному морі

Військовослужбовці біля F-18. Фото: US Navy

Американські військово-морські сили повідомили, що винищувач F/A-18 Super Hornet впав за борт авіаносця USS Harry S. Truman. Це сталося в акваторії Червоного моря під час операції з буксирування на борт.

Про це повідомляє CNN.

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За попередньою інформацією, авіаносець здійснив різкий маневр, щоб уникнути вогню з боку єменських повстанців-хуситів, які заявили про наміри атакувати корабель за допомогою ракет і безпілотників.

У момент буксирування F/A-18E в ангарному відсіку екіпаж втратив контроль над літаком, у результаті чого і сам винищувач, і буксирувальний тягач опинилися за бортом. За офіційною заявою ВМС США, моряки встигли вчасно відбігти від винищувача, перш ніж він впав у воду. Один член екіпажу отримав легке поранення, загиблих немає.

За даними ВМС США, вартість одного літака F/A-18E становить понад 60 мільйонів доларів. Другий американський чиновник повідомив CNN, що літак затонув.

Також журналістам повідомили, що ударна група авіаносця "Трумен", що діє в регіоні Близького Сходу, залишається повністю боєздатною, попри втрату винищувача. ВМС США запевнили, що триває розслідування обставин інциденту.

Варто зазначити, що USS Harry S. Truman і раніше потрапляв у надзвичайні ситуації в цьому регіоні. У лютому авіаносець зіткнувся з торговим судном поблизу Єгипту, а в грудні есмінець "Геттісберг" помилково збив інший літак F/A-18 із "Трумена", проте тоді обидва пілоти встигли катапультуватися й вижили.

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