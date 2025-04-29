Истребитель США упал за борт авианосца в Красном море

Военнослужащие возле F-18. Фото: US Navy

Американские военно-морские силы сообщили, что истребитель F/A-18 Super Hornet упал за борт авианосца USS Harry S. Truman. Это произошло в акватории Красного моря во время операции по буксировке на борт.

Об этом сообщает CNN.

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По предварительной информации, авианосец совершил резкий маневр, чтобы избежать огня со стороны йеменских повстанцев-хуситов, которые заявили о намерениях атаковать корабль с помощью ракет и беспилотников.

В момент буксировки F/A-18E в ангарном отсеке экипаж потерял контроль над самолетом, в результате чего и сам истребитель, и буксировочный тягач оказались за бортом. По официальному заявлению ВМС США, моряки успели вовремя отбежать от истребителя, прежде чем он упал в воду. Один член экипажа получил легкое ранение, погибших нет.

По данным ВМС США, стоимость одного самолета F/A-18E составляет более 60 миллионов долларов. Второй американский чиновник сообщил CNN, что самолет затонул.

Также журналистам сообщили, что ударная группа авианосца "Трумэн", действующая в регионе Ближнего Востока, остается полностью боеспособной, несмотря на потерю истребителя. ВМС США заверили, что продолжается расследование обстоятельств инцидента.

Стоит отметить, что USS Harry S. Truman и раньше попадал в чрезвычайные ситуации в этом регионе. В феврале авианосец столкнулся с торговым судном вблизи Египта, а в декабре эсминец "Геттисберг" по ошибке сбил другой самолет F/A-18 с "Трумэна", однако тогда оба пилота успели катапультироваться и выжили.

Напомним, ГУР обнародовало расширенную базу данных о российских компаниях, которые занимаются производством оружия.

Также в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) появились данные о странах, которые тратят больше всего средств на вооружение.