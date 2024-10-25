На Ровенщине заменили руководителей семи МСЭКов

Медицинская комиссия. Иллюстративное фото: armyinform

В Ровенской области заменили руководителей семи медико-социальных экспертных комиссий. Продолжаются проверки, инициированные начальником ОВА Александром Ковальем.

Об этом сообщила пресс-служба Ровенской ОВА в Facebook в пятницу, 25 октября.

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"На сегодняшний день заменены руководители семи МСЭКов Ровенщины. Сейчас на их место назначены исполняющие обязанности", — сказал Коваль.

По его словам, по поводу остальных МСЭКов области — там идет проверка, а решения по поводу их руководителей будут приняты позже.

Он подчеркнул, что целью является искоренение малейших злоупотреблений в этой сфере, поскольку это удар по обороноспособности страны.

Скриншот поста ОВА

Напомним, в Ровно чиновник МСЭК подозревается в причастности к масштабной коррупционной схеме.

Также мы писали, что с начала полномасштабной войны ни одно должностное лицо МСЭК не сел в тюрьму.