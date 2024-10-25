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На Рівненщині провели масштабні кадрові зміни у МСЕКах

25 жовтня 2024 12:30
Євгенія Брюховецька - редактор
На Рівненщині замінили керівників семи МСЕКів
Медична комісія. Ілюстративне фото: armyinform
Євгенія Брюховецька - редактор

У Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Тривають перевірки, які ініціював начальник ОВА Олександр Коваль.

Про це повідомила пресслужба Рівненської ОВА у Facebook у п'ятницю, 25 жовтня.

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"На сьогодні замінені очільники семи МСЕКів Рівненщини. Наразі на їхнє місце призначені виконувачі обов’язків", — сказав Коваль.

За його словами, щодо решти МСЕКів області — там триває перевірка, а рішення щодо їхніх очільників будуть прийняті згодом.

Він наголосив, що метою є викорінення найменших зловживань у цій сфері, оскільки це удар по обороноздатності країни.

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Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, у Рівному посадовицю МСЕК підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми. 

Також ми писали, що з початку повномасштабної війни жоден посадовець МСЕК не сів у в'язницю.

медогляд кадрові зміни інвалідність МСЕК Рівненська область

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