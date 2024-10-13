На Ивано-Франковщине двое мужчин умерли в лесу во время похода за грибами

Спасатели. Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области произошло два летальных случая среди грибников. Тела обнаружили спасатели вместе с местными в лесных массивах Калушского и Коломыйского районов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области в Facebook.

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Известно, что 12 октября спасатели получили сообщение об исчезновении жителя Коломыйского района, который более суток назад ушел собирать грибы. Когда мужчина не вернулся домой, его родные обратились в соответствующие службы: утром тело мужчины нашли работники ГСЧС и местные жители. Тело мужчины транспортировали в населенный пункт.

Кроме того, еще один трагический случай произошел в Калушском районе: там 11 октября к спасателям обратились по поводу поисков мужчины, который также пошел собирать грибы в лес. А утром его тело обнаружили местные жители.

К поисково-спасательным работам были привлечены кинологические отделения и беспилотники. Правоохранители выясняют обстоятельства обоих случаев.

Спасатели призвали украинцев не идти в лес в случае плохого самочувствия и всегда брать с собой аптечку для оказания первой медицинской помощи. Также не стоит ходить в лес, если не знаете местности и в плохую погоду.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, спасатели помогли туристам в горах в Ивано-Франковской области и Закарпатье. Речь идет о трех женщинах и супружеской паре.

Также мы писали, что в горах на Закарпатье чуть не замерзли двое мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией.