Рятувальники допомогли туристам в горах Івано-Франківщини та Закарпаття — історія порятунку

Рятувальники допомогли туристам на Івано-Франківщині та Закарпатті
Рятувальники допомогли туристам в горах в Івано-Франківській області та на Закарпатті. Йдеться про трьох жінок та подружжя.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у неділю, 13 жовтня.
Допомога туристам в горах
У ДСНС розповіли, що в Івано-Франківській області три туристки втратили орієнтир в районі гори Шпиці. Рятувальники знайшли їх, напоїли чаєм та допомогли повернутися до місця тимчасового житла.
"На Закарпатті 49-річний киянин разом із дружиною проходив туристичний маршрут, однак раптом відчув погіршення самопочуття. У розмові з рятувальниками чоловік, який виявився лікарем, припустив, що в нього, імовірно, апендицит", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники дісталися до постраждалого на всюдиході "Богун" та надали йому домедичну допомогу. Туристів транспортували до села Луги, де їх чекали лікарі екстреної медичної допомоги, які госпіталізували чоловіка.
Нагадаємо, 30 вересня в Карпатах зафіксували перший сніг. У мережі публікували фото засніжених гір.
Також у горах Закарпаття двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією, ледь не замерзли. Прикордонники затримали їх, доставили до пункту обігріву та склали протоколи за адміністративне порушення.
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