Рятувальники допомогли туристам в горах Івано-Франківщини та Закарпаття — історія порятунку

Рятувальник та заблукалі туристки. Фото: ДСНС

Рятувальники допомогли туристам в горах в Івано-Франківській області та на Закарпатті. Йдеться про трьох жінок та подружжя.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Допомога туристам в горах

У ДСНС розповіли, що в Івано-Франківській області три туристки втратили орієнтир в районі гори Шпиці. Рятувальники знайшли їх, напоїли чаєм та допомогли повернутися до місця тимчасового житла.

"На Закарпатті 49-річний киянин разом із дружиною проходив туристичний маршрут, однак раптом відчув погіршення самопочуття. У розмові з рятувальниками чоловік, який виявився лікарем, припустив, що в нього, імовірно, апендицит", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники та чоловік, який відчув погіршення самопочуття. Фото: ДСНС

Рятувальники дісталися до постраждалого на всюдиході "Богун" та надали йому домедичну допомогу. Туристів транспортували до села Луги, де їх чекали лікарі екстреної медичної допомоги, які госпіталізували чоловіка.

Рятувальники та чоловік, який відчув погіршення самопочуття. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 вересня в Карпатах зафіксували перший сніг. У мережі публікували фото засніжених гір.

Також у горах Закарпаття двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією, ледь не замерзли. Прикордонники затримали їх, доставили до пункту обігріву та склали протоколи за адміністративне порушення.