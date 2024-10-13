Спасатели помогли туристам в горах Ивано-Франковской области и Закарпатья — история спасения

Спасатели помогли туристам в Ивано-Франковской области и на Закарпатье
Спасатели помогли туристам в горах в Ивано-Франковской области и Закарпатье. Речь идет о трех женщинах и супругах.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в воскресенье, 13 октября.
Помощь туристам в горах
В ГСЧС рассказали, что в Ивано-Франковской области три туристки потеряли ориентир в районе горы Шпицы. Спасатели нашли их, напоили чаем и помогли вернуться к месту временного жилья.
"На Закарпатье 49-летний киевлянин вместе с женой проходил туристический маршрут, однако вдруг почувствовал ухудшение самочувствия. В разговоре со спасателями мужчина, который оказался врачом, предположил, что у него, вероятно, аппендицит", — говорится в сообщении.
Спасатели добрались до пострадавшего на вездеходе "Богун" и оказали ему домедицинскую помощь. Туристов транспортировали в село Луги, где их ждали врачи экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали мужчину.
Напомним, 30 сентября в Карпатах зафиксировали первый снег. В сети публиковали фото заснеженных гор.
Также в горах Закарпатья двое мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией, чуть не замерзли. Пограничники задержали их, доставили в пункт обогрева и составили протоколы за административное нарушение.
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