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Спасатели помогли туристам в Ивано-Франковской области и на Закарпатье

13 октября 2024 12:31
Аркадий Пастула - Редактор
Спасатели помогли туристам в горах Ивано-Франковской области и Закарпатья — история спасения
Спасатель и заблудившиеся туристки. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Спасатели помогли туристам в горах в Ивано-Франковской области и Закарпатье. Речь идет о трех женщинах и супругах.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в воскресенье, 13 октября.

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В ГСЧС рассказали, что в Ивано-Франковской области три туристки потеряли ориентир в районе горы Шпицы. Спасатели нашли их, напоили чаем и помогли вернуться к месту временного жилья.

"На Закарпатье 49-летний киевлянин вместе с женой проходил туристический маршрут, однако вдруг почувствовал ухудшение самочувствия. В разговоре со спасателями мужчина, который оказался врачом, предположил, что у него, вероятно, аппендицит", — говорится в сообщении.

Спасатели спасли туристов в Закарпатье
Спасатели и мужчина, который почувствовал ухудшение самочувствия. Фото: ГСЧС

Спасатели добрались до пострадавшего на вездеходе "Богун" и оказали ему домедицинскую помощь. Туристов транспортировали в село Луги, где их ждали врачи экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали мужчину.

Спасение туристов в горах на Закарпатье
Спасатели и мужчина, который почувствовал ухудшение самочувствия. Фото: ГСЧС
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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 30 сентября в Карпатах зафиксировали первый снег. В сети публиковали фото заснеженных гор.

Также в горах Закарпатья двое мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией, чуть не замерзли. Пограничники задержали их, доставили в пункт обогрева и составили протоколы за административное нарушение.

ГСЧС Закарпатье Ивано-Франковская область горы спасатели

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