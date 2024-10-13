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На Прикарпатті виявили тіла двох чоловіків — вони пішли до лісу по гриби

13 жовтня 2024 14:44
Євгенія Брюховецька - редактор
На Івано-Франківщині двоє чоловіків померли в лісі під час походу по гриби
Рятувальники. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

В Івано-Франківській області сталося два летальні випадки серед грибників. Тіла вчора виявили рятувальники разом із місцевими у лісових масивах Калуського та Коломийського районів.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в Івано-Франківській області у Facebook.

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Відомо, що 12 жовтня рятувальники отримали повідомлення про зникнення жителя Коломийського району, який понад добу тому пішов збирати гриби. Коли чоловік не повернувся додому, його рідні звернулися до відповідних служб: вранці тіло чоловіка знайшли працівники ДСНС та місцеві мешканці. Тіло чоловіка транспортували до населеного пункту.

Крім того, ще один трагічний випадок стався в Калуському районі: там 11 жовтня до рятувальників звернулися щодо пошуків чоловіка, який також пішов збирати гриби у ліс. А вже вранці його тіло виявили місцеві жителі.

До пошуково-рятувальних робіт були залучені кінологічні відділення та безпілотники. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини обох випадків.

Рятувальники закликали українців не йти до лісу у випадку поганого самопочуття та завжди брати з собою аптечку для надання першої медичної допомоги. Також не варто ходити до лісу, якщо не знаєте місцевості та під час поганої погоди.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, рятувальники допомогли туристам у горах в Івано-Франківській області та на Закарпатті. Йдеться про трьох жінок та подружжя.

Також ми писали, що у горах на Закарпатті ледь не замерзли двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією.

ДСНС Івано-Франківська область гриби ліс гори рятувальники

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