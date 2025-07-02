Взрыв возле Житомира 2 июля — на дороге восстановили движение

Ликвидация последствий после взрыва возле Житомира. Фото: кадр из видео

В Житомирской области восстановили двустороннее движение в направлении Киева и Житомира после взрывов 2 июля. Сейчас еще продолжается ликвидация последствий.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

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"На участке трассы М-06, на месте чрезвычайного происшествия, организовано двустороннее движение в направлении Киева и Житомира по одной полосе движения в каждую сторону", — говорится в сообщении.

В то же время на перекрытом участке трассы сейчас продолжаются работы по очистке проезжей части.

Напомним, в результате взрыва возле Житомира есть погибшие и раненые. Кроме того, повреждены частные дома и многие автомобили.

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